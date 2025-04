IPL 2025 – थला फॉर नो रिझन… 55 हजार पाण्यात गेले, CSK च्या कामगिरीवर बच्चे कंपनी नाराज; Video व्हायरल

पाच वेळा आयपीएलची चमचमती ट्रॉफी उंचावणाऱ्या CSK चा 18 व्या हंगामातील खेळ अगदीच सुमार आणि खराब राहिला आहे. मुंबई इंडियन्सविरुद्धचा पहिला सामना जिंकल्यानंतर संघाला अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. चेन्नईने सलग पाच सामने गमावले आहेत. त्याचबरोबर महेंद्र सिंग धोनीची बॅटही अद्याप म्यानातून बाहेर आलेली नाही. चेन्नईच्या आणि धोनीच्या सुमार कामगिरीवर बच्चे कंपनी चांगलीज नाराज झाली आहे. आमचे पैसे वाया गेले, थला फॉर नो रिझन असं म्हणत आपला राग त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांचा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.

चेन्नईच्या काही छोट्या चाहत्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. व्हिडीओमध्ये बच्चे कंपनी चेन्नईवर आणि विशेषकरून महेंद्र सिंग धोनीवर चांगलीच नाराज झाली आहे. “कोणीही CSK चा सामना पाहण्यासाठी जाऊ नका, आम्ही आमचे 55 ते 60 हजार रुपये वाया घालवले, थला फॉर नो रिझन.” अशा पद्धतीने आपला राग बच्चे कंपनीने व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर CSK चा सामना पाहण्यासाठी तुमचे पैसे वाया घालवू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

They’re fighting to troll Dhoni and Csk

Thala for no reason was personal pic.twitter.com/c39hcGAr7j

— – (@noworriesbehpy1) April 13, 2025