IPL-2025 -CSK vs MI Toss – चेन्नई संघाने नाणेफेक जिंकली; प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय

IPL 2025 टी-20 स्पर्धेतील चेन्नई सुपर किंग्ज आणि मुंबई इंडियन्स हे दोन संघ रविवारी समोरासमोर आहेत. या दोन्ही संघात नेहमीच ‘कांटे की टक्कर’ पाहायला मिळते. चेन्नई सुपर किंग्सने आयपीएलच्या 18 व्या मोसमातील आपल्या पहिल्या सामन्यात नाणेफेक जिकंली आहे. आता मुंबईचे फलंदाज चेन्नईसमोर किती धावा करणार? याकडे क्रिकेटप्रेमींचे लक्ष आहे.

🚨 Toss from the MA Chidambaram Stadium 🏟@ChennaiIPL won the toss and elected to bowl against @mipaltan

Updates ▶️ https://t.co/QlMj4G7kV0 #TATAIPL | #CSKvMI pic.twitter.com/y4Ddqxvr1n

— IndianPremierLeague (@IPL) March 23, 2025