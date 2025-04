IPL 2025 – कुलदीप यादवनं रिंकू सिंहला कानफटवलं; व्हिडीओ व्हायरल होताच नेटकऱ्यांना हरभजन-श्रीसंतचा 2008 चा किस्सा आठवला

इंडियन प्रीमियर लीगचा अर्धा हंगाम संपला आहे. चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स हे संघ प्ले ऑफच्या शर्यतीतून जवळपास बाद झाले आहेत. उर्वरित 8 संघामध्ये प्ले ऑफच्या 4 जागांसाठी रस्सीखेच सुरू असून मंगळवारी दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स संघात दिल्लीच्या अरुण जेटली मैदानावर सामना पार पडला. या लढतीनंतर एक वादग्रस्त घटना समोर आली आहे.

दिल्लीचा फिरकीपटू कुलदीप यादव याने कोलकाताचा बॅटर रिंकू सिंह याला दोन वेळा कानाखाली मारली. पहिल्यांदा कानाखाली मारल्यानंतर रिंकू सिंह हसताना दिसला, पण कुलदीपने पुन्हा एकदा कानाखाली मारल्यानंतर मात्र रिंकूच्या चेहऱ्याचे हावभाव बदलले. या घटनेचा व्हिडीओ वेगाने सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱ्यांना नेटकऱ्यांना हरभजन-श्रीसंतचा 2008 चा किस्सा आठवला आहे. अर्थात त्यावेळी प्रकरण खूपच तापले होते.

कुलदीप-रिंकूमध्ये नेमके काय झाले?

अरुण जेटली मैदानावर झालेल्या लढतीत दिल्लीचा पराभव झाला. कोलकाताने हा सामना 14 धावांनी जिंकला. सामना संपल्यानंतर दिल्लीचा फिरकीपटू कुलदीप यादव लाईव्ह टीव्हीवर कोलकाताचा बॅटर रिंकू सिंह याला दोनदा कानाखाली मारतो.

सामना संपल्यानंतर पोस्ट प्रेझेंटेशनवेळी कुलदीप, रिंकूसह अन्य खेळाडूही उपस्थित होते. यादरम्यान कुलदीप रिंकूला एकदा कानाखाली मारतो. पहिल्यांदा तो हसण्यावारी नेतो, पण नंतर पुन्हा एकदा कुलदीप त्याच्या कानाखाली मारतो. त्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव बदलतात आणि त्याच्या डोळ्यांमध्ये राग स्पष्ट दिसतो. याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

या व्हिडीओला ऑडियो नसल्याने दोघांमध्ये नक्की काय घडले हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र कुलदीपच्या या व्यवहारामुळे नेटकऱ्यांनी त्याच्याविरोधात वादळ उठवले असून काहींनी तर थेट त्याच्यावर बंदी घालण्याची मागणी बीसीसीआयकडे केली आहे.

Just saw this video. Even if it’s fun or banter, it’s not an acceptable behaviour. Don’t forget that it’s a workplace. And this kind of behaviour is completely unacceptable at a workplace. I request @BCCI @IPL to take action against Kuldeep Yadav. pic.twitter.com/JwfOorBaRl

What the hell is giving Kuldeep Yadav confidence to slap Rinku like this in public ?

After KL Rahul, Kuldeep is 2nd in fraud list. Never performed under pressure 🤡

Ban him @BCCI#ViratKohli #IPL2025 #IPL #KKRvsDC pic.twitter.com/7DVCn0B39l

— Dharma Watch (@dharma_watch) April 29, 2025