PSL मधून आणखी एका खेळाडूची IPL मध्ये एन्ट्री, पंजाबने ग्लेन मॅक्सवेलच्या जागी निवड केलेला मिचेल ओवेन कोण आहे?

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या पंजाब किंग्जचा संघ यंदा चांगलाच फॉर्मात आहे. 10 पैकी 6 सामने जिंकत पंजाबचा संघ चौथ्या स्थानावर विराजमान आहे. पहिल्या विजेतेपदाकडे आगेकूच करत असताना पंजाबला मोठा धक्का बसला. अष्टपैलू खेळाडू ग्लेम मॅक्सवेल दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर गेला. आता त्याच्या जागी पंजाबने विस्फोटक अष्टपैलू खेळाडू मिचेल ओवेनची निवड केली आहे.

ग्लेन मॅक्सवेलसाठी यंदाचा हंगाम अगदीच थंड राहिला. 7 सामन्यात त्याला फक्त 48 धावा करता आल्या. यापैकी 6 डावात तर त्याला दहाचा आकडाही पार करता आला नाही. कोलकाताविरुद्ध झालेल्या लढतीमध्ये त्याच्या बोटाला दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला स्पर्धेतून बाहेर व्हावे लागले. आता त्याच्या जागी पंजाबने मिचेल ओवेन याची संघात निवड केली आहे.

