IPL 2025 – चेपॉकवर पंजाबच ‘किंग’, थाटात सामना जिंकला; पण BCCI नं चूक पकडली अन् श्रेयस अय्यरला भूर्दंड बसला

इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये बुधवारी दोन किंग्ज आमनेसामने आले होते. चेपॉकवर चेन्नई सुपर किंग्ज आणि पंजाब किंग्जमध्ये सामना रंगला. अखेरच्या षटकापर्यंत रंगलेल्या या लढतीत पंजाबने 4 विकेट्सने विजय मिळवला आणि चेन्नईने यंदाच्या हंगामातून गाशा गुंडाळला. पंजाबचा स्टार फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याने हॅटट्रिक घेतली, तर कर्णधार श्रेयस अय्यर याने 72 धावांची मॅचविनिंग खेळी केली. मात्र या लढतीत अय्यरकडून एक चूक झाली आणि याचा फटका त्याला बसला.

पंजाब किंग्जचा कर्णधार श्रेयस अय्यर याला स्लो ओव्हर रेटमुळे बीसीसीआयने दंड ठोठावला आहे. यंदाच्या हंगामातील अय्यरची ही पहिलीच चूक असल्याने आयपीएलच्या आचारसंहितेच्या कलम 2.2 अंतर्गत 12 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

आयपीएलच्या आचारसंहितेनुसार एखाद्या संघाने पहिल्यांदा स्लो ओव्हर रेटचा अपराध केल्यास या संघाच्या कर्णधाराला 12 लाखांचा दंड होतो. दुसऱ्यांदा ही चूक झाल्यास 24 लाखांचा दंड होतो, तर तिसऱ्यांदा ही चूक केल्यास डीमेरिट गुण दिला जाईल. याआधी तिसऱ्यांदा अशी चूक झाल्यास कर्णधारावर एका सामन्याची बंदी घालण्यात येत होती, मात्र यंदाच्या हंगामात बीसीसीआयने या नियमात बदल केला आहे.

चेपॉकवर झालेल्या लढतीत चेन्नईचा संघ प्रथम फलंदाजी करताना 190 धावांमध्ये गारद झाला. पंजाबचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहल याने 19 व्या षटकामध्ये हॅटट्रिकसह चार विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर 191 धावांचे आव्हान पंजाबने श्रेयस अय्यरच्या 72, प्रभसिमरन सिंगच्या 54 धावांच्या बळावर 2 चेंडू बाकी असताना 6 विकेट्सच्या मोबदल्यात पूर्ण केले. दरम्यान, या विजयानंतर पंजाबचा संघ गुणतालिकेत 13 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे.

Hat-trick

Powerful start with the bat

Captain’s knock

The Battle of Kings goes the @PunjabKingsIPL way again this season ❤

Scorecard ▶ https://t.co/eXWTTv7Xhd #TATAIPL | #CSKvPBKS pic.twitter.com/Yk1SOZOzip

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2025