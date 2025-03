IPL 2025 – राजस्थान रॉयल्सनं अचानक कर्णधार बदलला; रियान परागकडं नेतृत्व, नेमकं कारण काय?

इंडियन प्रीमियर लीगचा अठरावा हंगाम सुरू होण्यास अवघे दोन दिवस बाकी आहेत. 22 मार्चला पहिला सामना गतविजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघात होणार आहेत. एकीकडे याची जय्यत तयारी सुरू असताना दुसरीकडे राजस्थान रॉयल्स संघाला मोठा धक्का बसला आहे. राजस्थानचा नियमित कर्णधार संजू सॅमसन अद्याप दुखापतीतून सावरलेला नाही. त्यामुळे त्याच्या जागी रियान पराग याच्याकडे संघाचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. पहिल्या तीन लढतींमध्ये राजस्थानचा संघ रियानच्या नेतृत्वात मैदानात उतरेल.

राजस्थान रॉयल्सचा पहिला सामना 23 मार्चला होणार आहे. पहिल्या लढतीत राजस्थानचा संघ गेल्या हंगामातील उपविजेत्या सनरायझर्स हैदराबाद संघाविरुद्ध मैदानात उतरेल. राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय मैदानावर हा सामना होईल. तत्पूर्वी राजस्थानने मोठा निर्णय घेत सुरुवातीच्या तीन लढतींसाठी कर्णधार बदलला आहे. रियान पराग राजस्थानचे नेतृत्व करणार असून संजू सॅमसन हा विशेष फलंदाज म्हणून मैदानात उतरेल आणि इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळेल.

