IPL 2025 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास, 35 चेंडूत झळकावले शतक

राजस्थान रॉयल्सचा सलामीचा फलंदाज असलेल्या 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी हा आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद शतक ठोकणारा हिंदुस्थानी खेळाडू ठरला आहे. सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होत असलेल्या या सामन्यात गुजरातविरुद्ध सामन्यात वैभवने हा इतिहास रचला. याच सामन्यात वैभवची बॅट तळपली आणि त्याने पाच मोठे विक्रम केले आहेत. वैभवने 35 चेंडूत 7 चौकार आणि 11 षटकारांसह शतक ठोकले. हे त्याचे आयपीएलमधील पहिलेच शतक आहे.

Youngest to score a T20 1⃣0⃣0⃣ ✅

Fastest TATA IPL hundred by an Indian ✅

Second-fastest hundred in TATA IPL ✅

Vaibhav Suryavanshi, TAKE. A. BOW 🙇 ✨

