IPL 2026 – खेळाडूंनी नाही तर ग्राउंड स्टाफने मैदान मारलं; ACA कडून 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर, कारण काय?

IPL 2026 मधील राजस्थान रॉयल्सचे तीन सामने गुवाहाटीच्या बारसापारा स्टेडियमवर यशस्वीपणे पार पडले. या काळात पावसाचे मोठे संकट असतानाही पिच आणि आउटफील्ड खेळण्यायोग्य ठेवल्याबद्दल ‘आसाम क्रिकेट असोसिएशन’ने (ACA) ग्राउंड स्टाफ आणि क्युरेटरसाठी 25 लाख रुपयांच्या रोख बक्षीसाची घोषणा केली आहे.

मुंबई इंडियन्स, आरसीबी आणि सीएसके विरुद्धच्या सामन्यांमध्ये पावसाने वारंवार व्यत्यय आणला होता. विशेषतः मुंबईविरुद्धचा सामना पावसामुळे प्रत्येकी 11 षटकांचा करावा लागला. मात्र, मैदानातील कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केल्यामुळे खेळात मोठा व्यत्यय होऊ दिली नाही. त्यांच्या या मेहनतीमुळे राष्ट्रीय स्तरावर गुवाहाटी मैदानाची प्रतिमा अधिक उंचावली आहे.

जयपुरचे सवाई मानसिंह स्टेडियम नूतनीकरणासाठी बंद असल्याने गुवाहाटीला राजस्थानचे दुसरे होम ग्राउंड बनवण्यात आले होते. आता येथील सामने संपल्यानंतर राजस्थानचा संघ 25 एप्रिलपासून पुन्हा आपल्या मूळ होम ग्राउंडवर (जयपुर) परतणार आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष तरंगा गोगोई आणि सचिव सनातन दास यांनी ग्राऊंड स्टाफला ‘सामन्यांचा कणा’ म्हणत त्यांच्या कष्टांचे कौतुक केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – दापोलीच्या कृषि विद्यापीठाला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नवी दिल्लीकडून मानांकन प्रक्रियेत ‘अ’ दर्जा प्राप्त

नोव्हेंबरमध्येच रंगणार चौकार-षटकारांचा थरार; प्रसिद्ध T-20 लीगची घोषणा, MI चा संघ धमाका करणार?

Kokan News – कणकवली रेल्वे स्टेशन मधील डासांचा प्रादुर्भाव थांबवा; कोकण रेल्वे समन्वय व संघर्ष समितीचे स्टेशन मास्तरांना निवेदन

Ratnagiri News – करबुडे गावच्या तेजस जाधवची कमाल; हिमालयातील अन्नपूर्णा बेस कॅम्प अवघ्या साडेतीन दिवसांत सर

IPL 2026 – हार्दिक पंड्या आणि टिम डेव्हिडवर कारवाई, दोघांनाही ठोठावला दंड; कारण काय?

Ratnagiri News – खेडमध्ये झाला होता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हिरक महोत्सव; जुन्या पत्रातून उलडगला इतिहास

Ratnagiri News – संगमेश्वरच्या नम्रताची पोलीस दलात एन्ट्री; कष्ट आणि जिद्दीची जोरावर सिद्ध केली कर्तबगारी

IPL 2026: गुजरात टायटन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सच्या सामन्यांच्या वेळापत्रकात बदल, वाचा सविस्तर…

आशाताईंनी केली होती कोकणात जलसफर; सचिन देसाई यांच्याकडून आठवणींना उजाळा