IPL 2026 – शेवटच्या षटकाचा थरार अन् तुषार देशपांडेची टिच्चून गोलंदाजी, डेल स्टेनने केलं मोठं भाकीत; म्हणाला…

IPL 2026 च्या हंगामात राजस्थान रॉयल्सने विजयी घोडदौड कायम ठेवत आपल्या सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यांत विजय मिळवला आहे. पहिल्या सामन्यात एकतर्फी विजय मिळवल्यानंतर, दुसऱ्या सामन्यात राजस्थानने गुजरात टायटन्सवर 6 धावांनी निसटता पण रोमांचक विजय नोंदवला. राजस्थानने दिलेल्या 211 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना गुजरातने 19 षटकांत 200 धावा केल्या होत्या. विजयासाठी शेवटच्या षटकात 11 धावांची गरज असताना, तुषार देशपांडेने टिच्चून गोलंदाजी केली. त्याने गुजरातला 204 धावांवर रोखले आणि राजस्थानच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
तुषार देशपांडेच्या या कामगिरीवर दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज वेगवान गोलंदाज डेल स्टेन प्रचंड प्रभावित झाला आहे. स्टार स्पोर्ट्सशी बोलताना स्टेन म्हणाला की, “अशा दबावाच्या परिस्थितीत स्वतःवर नियंत्रण मिळवणे कोणत्याही गोलंदाजासाठी कठीण असते. मात्र, तुषारने अत्यंत शांत डोक्याने अचूक यॉर्कर टाकले आणि राशिद खानसारख्या आक्रमक फलंदाजाला हात खोलण्याची संधीच दिली नाही. त्याने टाकलेले चारही यॉर्कर एकदम अचूक होते, ज्यामुळे मोठी फटकेबाजी करणे अशक्य झाले.”
डेल स्टेनने तुषारबद्दल मोठं भाकीत करताना सांगितले की, या हंगामातील त्याची कामगिरी पाहता टीम इंडियाचे निवडकर्ते त्याच्याकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. फलंदाजांसाठी नंदनवन ठरलेल्या खेळपट्टीवर तुषारने 3 षटकांत केवळ 24 धावा देत 1 बळी घेतला, जे त्याच्या कौशल्याचे प्रतीक आहे. राजस्थान रॉयल्सचा पुढील सामना आता 7 एप्रिल रोजी गुवाहाटी येथे मुंबई इंडियन्स विरुद्ध होणार असून, सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा तुषारच्या कामगिरीकडे लागल्या आहेत.