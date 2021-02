IPL2021 – कानामागून आला अन… ‘या’ वेगवान गोलंदाजासाठी लागली 14 कोटींची बोली

इंडियन प्रीमिअर लीगच्या (आयपीएल 2021) 14 व्या मोसमासाठी लिलाव सुरू आहे. आठ फेंचाईझींमध्ये चांगलीच रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. अष्टपैलू खेळाडूंसह नुकत्याच झालेली बिग बॅश लीग स्पर्धा गाजवणाऱ्या खेळाडूंवरही संघ मालकांचा डोळा आहे. यात ऑस्ट्रेलियाच्या मॅक्सवेल आणि जाय रिचर्डसन (jhye richardson) यांनी बाजी मारली आहे.

ग्लेन मॅक्सवेल याला बंगळुरूने 14.25 कोटी मोजून संघात घेतले, तर ऑस्ट्रेलियाचाच वेगवान गोलंदाज जाय रिचर्डसन (jhye richardson) याला किंग्ज इलेव्हन पंजाबने तब्बल 14 कोटी रुपये मोजून आपल्या गोटात घेतले आहे. त्याची बेस प्राईज 1.5 कोटी रुपये होती.

Did you folks see this coming?

Massive buy from @PunjabKingsIPL @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/MUTQcevC53

— IndianPremierLeague (@IPL) February 18, 2021