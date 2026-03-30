Iran America War – अमेरिकेचे सैन्य इराणमध्ये दाखल, खार्ग बेट आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ छाप्यांची योजना

मध्य-पूर्वेतील युद्ध पाचव्या आठवड्यात पोहोचले असताना, पेंटागॉन इराणमध्ये अनेक आठवड्यांच्या भू-कारवाईची तयारी करत आहे. याअंतर्गत खार्ग बेट आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील किनारी ठिकाणांवर छापे टाकण्याचा समावेश आहे, असे वृत्त वॉशिंग्टन पोस्टने शनिवारी दिले. या योजनांमध्ये विशेष कृती दल आणि पारंपरिक पायदळाच्या तुकड्यांकडून छापे टाकण्याचा समावेश असू शकतो, परंतु राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यापैकी कोणत्याही योजनेला मंजुरी देतील की नाही हे अनिश्चित आहे, असे नाव न दिलेल्या अमेरिकी अधिकाऱ्यांचा हवाला देत पोस्टने म्हटले आहे. कोणतीही भू-कारवाई पूर्ण-प्रमाणातील आक्रमणापर्यंत पोहोचणार नाही, असे या वृत्तात म्हटले आहे.
पोस्टने म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासन खार्ग बेट ताब्यात घेण्याच्या शक्यतेवर चर्चा करत आहे. या बेटावर इराणचे सर्वात मोठे तेल टर्मिनल आहे. तसेच, गेल्या महिन्यात मध्य-पूर्वेतील युद्ध सुरू झाल्यापासून तेहरानने प्रभावीपणे रोखून धरलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील इतर किनारी भागांवर छापे टाकून व्यावसायिक आणि लष्करी जहाजांना लक्ष्य करू शकणारी शस्त्रे शोधून नष्ट करण्याचाही विचार सुरू आहे.
अमेरिकन लष्कराच्या योजनांची माहिती असलेल्या एका माजी वरिष्ठ संरक्षण अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्या योजना व्यापक आहेत. “आम्ही याचा आढावा घेतला आहे. यावर युद्धाभ्यास झाला आहे. हे ऐनवेळी केलेले नियोजन नाही,” असे त्या अधिकाऱ्याने ‘पोस्ट’ला सांगितले. त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, इराणचा भूभाग ताब्यात घेतल्याने इस्लामिक प्रजासत्ताकाच्या राजवटीला लाजिरवाणे वाटेल आणि भविष्यातील वाटाघाटींमध्ये सौदेबाजीचे मुद्दे निर्माण होतील. तथापि, भूभाग ताब्यात घेतलेल्या कोणत्याही अमेरिकी सैन्याचे संरक्षण करणे हे सर्वात मोठे आव्हान असेल, असेही त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.