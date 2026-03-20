अमेरिकेवर बहिष्कार, पण वर्ल्ड कप खेळणार! इराण फुटबॉल प्रमुखांची स्पष्ट भूमिका

इराणचा फुटबॉल संघ आगामी वर्ल्ड कपमध्ये सहभागी होणार असून, अमेरिकेवर राजकीय बहिष्कार टाकला जाईल, पण स्पर्धा मात्र खेळली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका इराण फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष मेहदी ताज यांनी मांडली आहे.
एका इराणी वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडीओमध्ये मेहदी ताज म्हणाले, ‘आम्ही वर्ल्ड कपसाठी तयारी करत आहोत. आम्ही अमेरिकावर बहिष्कार टाकू, पण वर्ल्ड कपवर नाही.’ इराणचे गटसामने अमेरिकेत होणार आहेत, मात्र ‘फिफा’कडे हे सामने मेक्सिकोमध्ये हलवण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचे इराण फुटबॉल महासंघाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, ‘फिफा’ने सध्या स्पर्धेचे वेळापत्रक बदलण्यास नकार दिला आहे.
मेक्सिकोची तयारी
मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्ष क्लॉडिया शेनबाम यांनी गरज भासल्यास इराणचे सामने आयोजित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी सांगितले, ‘मेक्सिकोचे जगातील सर्व देशांशी राजनैतिक संबंध आहेत. फिफा काय निर्णय घेते, ते आम्ही पाहू.’
तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनिश्चितता
अलीकडेच अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केल्यानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली आहे. माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणी खेळाडूंच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
नियोजित सामने आणि संभाव्य टक्कर
इराणचे गटसामने लॉस एंजेलिस आणि सिएटल येथे होणार आहेत. त्यांचा सामना न्यूझीलंड, बेल्जियम आणि इजिप्त यांच्याशी होणार आहे. गटात उपविजेते ठरल्यास पुढील फेरीत त्यांची संभाव्य लढत अमेरिकेशी होऊ शकते.