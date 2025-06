इराण आणि इस्रायलमधील सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता जगभरातील देशांवर होताना दिसत आहे. शुक्रवारी इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. त्यानंतर दोन्ही देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले. मात्र काही काळासाठी हवाई क्षेत्र पुन्हा उघडण्यात आले. बंद हवाई क्षेत्रामुळे हवाई प्रवासावर मोठा परिणाम झाला होता. म्हणूनच इंडिगो आणि एअर इंडियाने एक अ‍ॅडव्हायझरी जारी केली आहे, ज्यामध्ये लोकांना त्यांच्या विमानांची स्थिती तपासत राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

इराण आणि इस्रायलमधील संघर्ष लक्षात घेता इंडिगो अ‍ॅडव्हायझरी जारी करत म्हटले आहे की, सध्याच्या परिस्थितीमुळे इराण आणि आसपासच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करणे शक्य नाही. यामुळे अनेक विमानांचे मार्ग बदलले जात आहेत, ज्यामुळे उड्डाणांना विलंब होऊ शकतो किंवा प्रवासाचा वेळ वाढू शकतो.

यात पुढे सांगितले आहे की, इराणमधील आणि आसपासचे हवाई क्षेत्र अजूनही बंद आहे. काही उड्डाणे वळवण्यात येत आहेत, ज्यामुळे उड्डाणाचा वेळ वाढू शकतो किंवा उड्डाणाला विलंब होऊ शकतो. प्रवाशांना विमानतळावर जाण्यापूर्वी आमच्या वेबसाइट किंवा मोबाइल अॅपवर त्यांच्या उड्डाणाची स्थिती तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Travel Advisory

Airspace over Iran and surrounding areas, continue to be unavailable. Certain flight paths may need adjustments, leading to extended travel durations or delays.

We recommend checking your flight status on our website or mobile app prior to leaving for the…

— IndiGo (@IndiGo6E) June 14, 2025