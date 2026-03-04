Iran Israel War- स्वस्त ड्रोन वापरून इराण ठरतोय वरचढ, अमेरिका या रणनीतीचा सामना कसा करणार

मध्यपूर्वेत इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे अमेरिकेतील शस्त्रसाठा संपुष्टात येईल की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. युएईच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने बनवलेले पॅट्रियट एअर-डिफेन्स क्षेपणास्त्र ९०% पेक्षा जास्त ड्रोन आणि इतर क्षेपणास्त्रांना रोखून ठेवत आहेत. परंतु 20 हजार डॉलर्सच्या ड्रोनला थांबवण्यासाठी 4 दशलक्ष डॉलर्सचे पॅट्रियट क्षेपणास्त्र वापरणे महागडे पडते. म्हणजेच इराण स्वस्त ड्रोन वापरून महागडे संरक्षण कमी करू शकते.
इराण छोटे, स्वस्त ड्रोन आणि लहान क्षेपणास्त्र वापरून हल्ले करत आहे. शाहेद-१३६ हे ड्रोन एकट्या हल्ल्यासाठी वापरले जातात. सोमवारी आणि गेल्या काही दिवसांत हे ड्रोन तेल क्षेत्रे, सैनिकी ठिकाणे आणि नागरी इमारतींवर हल्ले करत राहिले. अमेरिका आणि त्याचे भागीदार PAC-3 पॅट्रियट इंटरसेप्टर वापरतात. परंतु हा साठा काही दिवसांत संपुष्टात येऊ शकतो. सौदी अरेबिया आणि UAE थाड (THAAD) प्रणाली वापरतात, पण ती महाग आहे आणि सतत वापरली जात नाही. विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर हल्ले अशीच सुरू राहिले, तर काही दिवसांत दोन्हीकडे शस्त्रसाठा कमी होऊ शकतो. जो जास्त काळ टिकेल, त्याला युद्धात फायदा मिळेल.
इस्रायली लेसर तंत्रज्ञान स्वस्त ड्रोन थांबवण्यासाठी तयार आहे, पण अद्याप युद्धामध्ये वापरले गेलेले नाही. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसचे अंकित पांडा म्हणतात, “हा युद्ध फक्त ड्रोन किंवा क्षेपणास्त्रांचा नाही; कोणाचा साठा जास्त काळ टिकतो, यावर निर्णायक परिणाम होईल.” सोप्या शब्दात, इराण स्वस्त ड्रोन वापरून अमेरिका आणि त्याच्या भागीदारांच्या महागड्या क्षेपणास्त्रांचा साठा कमी करत आहे. युद्धाचा निकाल यावर अवलंबून राहणार आहे की, कोण जास्त काळ आपला शस्त्रसाठा टिकवू शकतो.