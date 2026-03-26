LPG Crisis – देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा किती साठा आहे? केंद्र सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

इराण, इस्रायल, अमेरिका युद्धाने जगभरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिल वायूची कमतरता निर्माण झाली आहे. हिंदुस्थानवरही याचा परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा किती साठा आहे? याची महिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे की, पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरवठा नियंत्रणात आहे. देशात सध्या ६० दिवसांचा साठा उपलब्ध आहे. सरकारने सांगितले की, भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील ६० दिवसांच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी आधीच करार केले आहेत. देशाकडे एकूण ७४ दिवसांची राखीव क्षमता आहे आणि साठा अंदाजे ६० दिवसांचा आहे.

सर्व इंधनाचा देशात पुरेसा साठा आहे. देशात कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कमतरता नाही. चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी हेतुपुरस्सर तयार केलेल्या या द्वेषपूर्ण, समन्वित मोहिमेला बळी न पडण्याचे आवाहन मंत्रालयाने नागरिकांना केले आहे.

हिंदुस्थान हा जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून, तो १५० हून अधिक देशांना शुद्ध इंधनाचा पुरवठा करतो. एक निव्वळ निर्यातदार देश असल्याने, देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता संरचनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित आहे. देशभरातील १,००,००० हून अधिक किरकोळ इंधन केंद्रे खुली असून, इंधनाचे वितरण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू आहे.

सरकारने सांगितले की, भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील ६० दिवसांसाठी कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे करार आधीच केले आहेत. देशात एकूण ७४ दिवसांची राखीव क्षमता आहे आणि सध्या प्रत्यक्ष साठा सुमारे ६० दिवसांचा आहे. यामध्ये कच्चे तेल, उत्पादने आणि गुहांमधील समर्पित सामरिक साठ्यांचा समावेश आहे, कारण मध्य-पूर्व संकटाचा आज २७ वा दिवस आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी कच्च्या तेलाची खरेदी देखील निश्चित झाली आहे. त्यामुळे जनतेने कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

