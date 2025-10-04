इराणमध्ये ७ जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा, इस्रायलसाठी काम केल्याचा आरोप

इराणने शनिवारी सुरक्षा कर्मचारी आणि एका धर्मगुरूच्या हत्येप्रकरणी दोषी आढळलेल्या सात जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली. यातील सहा जण अरब फुटीरतावादी होते, ज्यांना खोरमशहरमध्ये सशस्त्र हल्ला आणि स्फोट घडवून आणल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. ज्यामध्ये चार सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले होते.

तसेच २००९ मध्ये कुर्दिस्तानमध्ये सरकार समर्थक सुन्नी धर्मगुरू मामोस्ता शेख अल-इस्लाम यांच्या हत्येप्रकरणी समन मोहम्मदी खियारेह नावाच्या आणखी एका व्यक्तीला दोषी ठरवण्यात आले. त्याचे इस्रायलशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.

अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलनुसार, इराणी अधिकाऱ्यांनी २०२५ मध्ये आतापर्यंत १,००० हून अधिक लोकांना मृत्युदंडाची शिक्षा दिली आहे. जी गेल्या १५ वर्षांत नोंदवलेली सर्वाधिक वार्षिक संख्या आहे.

