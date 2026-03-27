इराण-अमेरिका संघर्ष आणखी तीव्र, 10 लाखांहून अधिक सैनिक सज्ज; तणाव शिगेला

इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत असून संभाव्य भूप्रदेशीय युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने मोठी लष्करी तयारी सुरू केली आहे. इराणमधील भरती केंद्रांवर तरुण स्वयंसेवकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
तेहरानस्थित ‘तस्नीम’ वृत्तसंस्थेने लष्करी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने 10 लाखांहून अधिक ग्राउंड फायटर्सची संघटना केली असून हे सैनिक लढाईसाठी पूर्णपणे तयार आहेत. बसीज, इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) आणि लष्कर चालवत असलेल्या केंद्रांवर नागरिकांचा ओघ वाढला आहे.
इराणी सैनिकांमध्ये अमेरिकेविरोधात “ऐतिहासिक नरक निर्माण करण्याची” भावना निर्माण झाल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेची हालचाल वेगवान
दरम्यान, अमेरिकेकडूनही लष्करी हालचाली वाढल्या आहेत. अमेरिकेच्या एलिट 82 वे एअरबोर्न डिव्हिजनचे जवान येत्या काही दिवसांत मध्य पूर्वेत दाखल होणार असून, आधीच तैनात असलेल्या हजारो मरीन सैनिकांमध्ये ते सहभागी होतील.
मात्र, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चा सुरू असल्याचा दावा केला असला तरी इराणने कोणतीही राजनैतिक चर्चा नाकारली आहे. अमेरिकन सैन्याने इराणी भूमीवर पाऊल ठेवल्यास कठोर प्रत्युत्तर देण्याचा इशाराही तेहरानने दिला आहे.
ट्रम्प यांचा ‘मिस्ट्री गिफ्ट’ खुलासा
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणकडून मिळालेल्या “मिस्ट्री गिफ्ट”चा खुलासा केला. त्यांनी सांगितले की, इराणने विश्वास दाखवण्यासाठी अमेरिकेला तेलाने भरलेल्या 10 जहाजांना परवानगी दिली.
“आम्ही खरे आणि ठाम आहोत हे दाखवण्यासाठी त्यांनी आम्हाला 8 जहाजे दिली, नंतर ती संख्या 10 झाली,” असे ट्रम्प यांनी कॅबिनेट बैठकीत सांगितले. अतिरिक्त दोन जहाजे “माफी म्हणून” देण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
होर्मुझ सामुद्रधुनीत निर्बंध
इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून अमेरिकन किंवा इस्रायली सैन्याशी संबंधित जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध आणले आहेत. मात्र काही मर्यादित जहाजांना मार्ग दिला जात आहे.
अमेरिकेच्या शस्त्रसाठ्यावर ताण
दरम्यान, या संघर्षाचा आर्थिक आणि लष्करी ताण अमेरिकेवर दिसू लागला आहे. ‘द टेलिग्राफ’च्या अहवालानुसार, अमेरिकेचे आक्रमक आणि संरक्षणात्मक शस्त्रसाठे झपाट्याने कमी होत आहेत. त्यामुळे भविष्यात कमी अचूकतेचे “डम्ब बॉम्ब” वापरण्याची वेळ येऊ शकते.
संघर्षाच्या पहिल्या 16 दिवसांत अमेरिका आणि तिच्या सहयोगींनी सुमारे 11,000 शस्त्रास्त्रांचा वापर केला असून यावर तब्बल 26 अब्ज डॉलर खर्च झाला आहे.
अप्रत्यक्ष चर्चा सुरूच
जरी दोन्ही देशांकडून कठोर भूमिका घेतली जात असली तरी पाकिस्तानच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांमार्फत अप्रत्यक्ष चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. मात्र दोन्ही बाजूंनी एकमेकांचे प्रस्ताव नाकारल्याचेही समोर आले आहे.