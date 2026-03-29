Iran War – अमेरिका इस्त्रायलमुळे सर्व देशांना परिणाम भोगावे लागतील, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा

अमेरिका इराण या युद्धाला आता महिना उलटून गेला. तरीही हे युद्ध थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. त्यातच आता इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची म्हणाले की, अमेरिका आणि इस्रायल इतर देशांना सामील करून किंवा खोटा प्रचार करून सध्याचा संघर्ष वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. ग्रीसचे परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस यांच्याशी फोनवर बोलताना अराघची यांनी ही टिप्पणी केली आहे. इराणी माध्यम ‘प्रेस टीव्ही’च्या वृत्तानुसार, अराघची यांनी इशारा दिला की, वॉशिंग्टन आणि तेल अवीव इराणविरुद्ध विनाकारण आक्रमकता वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि इतर देशांनाही या आक्रमणात सामील होण्यासाठी भाग पाडू शकतात.
इराणी माध्यमांनुसार, इराणी मंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या गुन्ह्यांचा तपशील दिले आहेत. यानुसार हे हल्ले संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदेच्या कलम ४ चे स्पष्ट उल्लंघन आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य राष्ट्राविरुद्ध लष्करी आक्रमणाचे स्पष्ट प्रकरण होते. अराघची यांनी सर्व देशांना मानवतावादी कायद्याच्या उल्लंघनाचा निषेध करण्याचे आवाहन केले आणि इशारा दिला की, अमेरिका आणि इस्रायलची बेकायदेशीर आणि दहशतवादी कृत्यांबद्दलची उदासीनता आंतरराष्ट्रीय नैतिक व्यवस्थेला कमकुवत करत आहे. याचे परिणाम सर्व देशांवर होतील. त्यांनी सांगितले की, इराण कथित आक्रमकांविरुद्ध आपली बचावात्मक कारवाई सुरू ठेवेल, ज्यामध्ये या प्रदेशातील त्यांचे लष्करी तळ आणि सुविधांना लक्ष्य करणे समाविष्ट आहे.
प्रेस टीव्हीनुसार, ग्रीसचे परराष्ट्र मंत्री जॉर्ज गेरापेट्रिस यांनी बिघडत चाललेल्या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि या प्रदेशात लवकरच शांतता व स्थैर्य परत येईल अशी आशा व्यक्त केली. शनिवारी सकाळी, इराकी कुर्दिस्तान प्रदेशाचे अध्यक्ष नेचिरवान बरझानी यांच्या निवासस्थानावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले. अमेरिकेने दावा केला की, इराण-समर्थित मिलिशियांनी हा हल्ला केला, तर इराणने प्रत्युत्तर दिले की हा अमेरिका आणि इस्रायलने केलेला हत्येचा प्रयत्न होता.