Iran War – इराणचा बहरीनमधील अल्बा अ‍ॅल्युमिनियम प्लांटवर हल्ला, दोन कर्मचारी गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराणने बहरीनच्या ॲल्युमिनियम बहरीन (अल्बा) या प्लांटला लक्ष्य करत, त्याच्यावर हल्ला केला. यामध्ये दोन कर्मचारी जखमी झाले, असे वृत्त सरकारी माध्यमांनी दिले आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन कर्मचाऱ्यांना गंभीर दुखापत झाली असून, कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा आणि संरक्षण हेच कंपनीचे प्राधान्य असल्याचे म्हटले आहे. अल्बा या प्लांटचे किती नुकसान झाले आहे याकडे आता कंपनी लक्ष देत आहे. अल्बा हा जगातील सर्वात मोठ्या ॲल्युमिनियम उत्पादकांपैकी एक आहे. त्यामुळेच सध्या झालेल्या हल्ल्यानंतर या प्लांटची पाहणी सुरु असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. त्यानंतर किती नुकसान झाले हे कंपनीकडून अधिकृतरीत्या समजेल.

बहरीन राष्ट्रीय संवाद केंद्राने जनतेला अधिकृत स्रोतांवर विश्वास ठेवण्याचे आणि अपुष्ट माहिती पसरवणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे, तसेच सध्या सुरू असलेल्या आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय जागृतीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. बहरीन संरक्षण दलाच्या माहितीनुसार, २८ मार्च रोजी २४ तासांत २० क्षेपणास्त्रे आणि २३ ड्रोन रोखण्यात आले, ज्यामुळे हल्ले सुरू झाल्यापासून नष्ट झालेल्या क्षेपणास्त्रांची आणि ड्रोनची एकूण संख्या १७४ झाली आहे. ही सर्व क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन सौदी अरेबियाच्या सुरक्षेला लक्ष्य करत होते.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अल्बा (Alba) ने मार्च महिन्याच्या सुरुवातीलाच आपल्या क्षमतेच्या १९% वाटा असलेल्या तीन ॲल्युमिनियम स्मेल्टिंग लाईन्स बंद केल्या होत्या. महत्त्वाच्या असलेल्या या सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे ग्राहकांना धातू पाठवणे शक्य नसल्याने, कंपनीने ४ मार्चला ‘फोर्स मॅज्यूर’ (अपरिहार्य परिस्थिती) जाहीर केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. जागतिक पुरवठ्यात सुमारे ९% वाटा असलेल्या मध्य-पूर्वेतील ॲल्युमिनियम क्षेत्रावर, अमेरिका-इस्रायलने इराणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे झालेला हा नवीनतम परिणाम आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

गॅस टंचाईच्या अफवा गुजरातमधून पसरत आहे, त्या राज्याविरोधात गुन्हा दाखल करा; संजय राऊत यांची टीका

सैलानी बाबाच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची पिकअप उलटली; दोघांचा जागीच मृत्यू, 17 जण जखमी

दीपक केसरकर एकनाथ शिंदे यांना अशोक खरातकडे घेऊन गेले, संजय राऊत यांचा घणाघात

Iran War – रशियाने इराणला अमेरिकेच्या हवाई तळाची सॅटेलाईट छायाचित्रे पुरवली, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांचा खळबळजनक दावा

रशियावर 25 वर्षांनंतर केंद्रीय बँकेतील सोने विकण्याची वेळ

देवेंद्र पंतांनी आधी स्वतःच्याच घरात पसरलेली घाण आधी साफ करावी, हर्षवर्धन सपकाळ यांची टीका

अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे आंदोलन, ट्रम्पच्या धोरणांविरोधात जनतेचा एल्गार

कॅनडामध्ये खलिस्तानी झेंडे फडकवण्यावर बंदी

Iran America War – अमेरिकेचा आक्रमक पवित्रा, जमिनीवरील हल्ल्यासाठी 3 हजार 500 सैनिक युद्धक्षेत्रात दाखल