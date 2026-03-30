Iran War – इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांचा आखाती देशांना इशारा, अमेरिका-इस्त्रायलला पाठिंबा द्याल तर याद राखा…

मध्यपूर्वेतील संघर्ष सुरू असतानाच, इराणने दुबईमधील अमेरिकन लष्कराच्या दोन लपण्याच्या ठिकाणांवर हल्ला केल्याचा दावा केला आहे. इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स’ने या ठिकाणांवर अचूक क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन हल्ले केले. या ठिकाणांवर अमेरिकन लष्कराचे ५०० हून अधिक जवान उपस्थित होते. प्रवक्त्याने असा दावा केला की, दुबईमधील रुग्णवाहिका मृत आणि जखमी अमेरिकन सैनिकांना ने-आण करण्यात अनेक तास व्यस्त होत्या. प्रवक्त्याने पुढे असेही म्हटले की, “ट्रम्प आणि अमेरिकन लष्कराच्या कमांडरना हे पूर्णपणे उमजले असेल की, हा प्रदेश अमेरिकन सैनिकांसाठी स्मशानभूमी बनेल. तसेच, या प्रदेशातील शूर जनता आणि इस्लामच्या पराक्रमी योद्ध्यांच्या ‘दैवी इच्छे’समोर शरणागती पत्करणे हाच त्यांच्याकडे एकमेव पर्याय उरेल.”
We have said many times that Iran doesn’t carry out preemptive attacks, but we will retaliate strongly if our infrastructure or economic centers are targeted.
To the countries of the region:
If you want development and security, don’t let our enemies run the war from your lands.
— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 28, 2026
अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’ने या दाव्याची सत्यता पडताळून पाहिली असून, दुबईमध्ये कोणत्याही अमेरिकन सैनिकावर हल्ला झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. इराणचा सत्ताधीश वर्ग सोशल मीडियावर खोट्या बातम्या पसरवत आहे, जेणेकरून त्यांची लष्करी क्षमता निर्विवादपणे कमकुवत आणि क्षीण झाली आहे, हे वास्तव लपवता येईल, असे अमेरिकेच्या ‘सेंट्रल कमांड’च्या अधिकृत खात्याने ‘X’वर नमूद केले आहे.
दरम्यान, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनी आखाती देशांना अमेरिका-इस्त्रायल युतीला पाठिंबा न देण्याबाबत इशारा दिला आहे. जर आपल्या देशात विकास आणि सुरक्षा सुनिश्चित करायची असेल, तर अमेरिका आणि इस्त्रायलला इराणवर हल्ला करण्यासाठी आपल्या भूमीचा वापर करू देऊ नये, असा इशारा त्यांनी या देशांना दिला आहे. “आम्ही अनेकदा सांगितले आहे की इराण कोणत्याही पूर्वग्रह हल्ले करत नाही. आमच्या पायाभूत सुविधांना किंवा आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य केले गेले, तर आम्ही त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देऊ,” असे पेझेशकियन यांनी ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये म्हटले.