Iran War युद्धविरामाची घोषणा होऊनही सौदी अरेबिया, बहरीन आणि कुवेतमध्ये ‘मिसाईल अॅलर्ट’ जारी

अमेरिका आणि इराणने दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची घोषणा करूनही सौदी अरेबिया, बहरीन आणि कुवेतमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ल्याचे अॅलर्ट देण्यात आले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लष्करी हल्ल्यांसाठी दिलेली मुदत संपण्याच्या अवघ्या एक तास आधी या युद्धविरामावर शिक्कामोर्तब झाले होते. यानुसार, इराणने बंद केलेली ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’तात्पुरती पुन्हा खुली केली जाईल.

इराणकडून शुक्रवारी पाकिस्तानमध्ये वॉशिंग्टनसोबत चर्चा सुरू करण्यासही संमती देण्यात आली आहे. पाकिस्तानच्या नेतृत्वाने केलेल्या विनंतीनंतर आपण नियोजित हल्ले थांबवल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले, तसेच हा युद्धविराम हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षित प्रवासाच्या अटीवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, जर हल्ले थांबले तर लष्करी कारवाया थांबवल्या जातील, मात्र निर्बंध आणि प्रादेशिक नियंत्रणाबाबत अद्यापही मुख्य मतभेद कायम आहेत.

दरम्यान, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणच्या पायाभूत सुविधांवरील हल्ले लांबणीवर टाकल्याचे जाहीर केल्यानंतर काही वेळातच, इस्रायली लष्कराने बुधवारी पहाटे दोन लागोपाठ क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे अॅलर्ट जारी केले. इराणने आपल्या भूभागाच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे डागल्याचे इस्रायलने म्हटले आहे. इराणने हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली केल्यास दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाची तयारी ट्रम्प यांनी दर्शवली होती.

इस्रायली लष्कराने माहिती दिली की त्यांचे डोम क्षेपणास्त्र हवेतच नष्ट करत आहेत. दरम्यान, जेरुसलेम आणि जेरिकोमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले असून नागरिकांना सुरक्षित आश्रय घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तासाभरातच दुसरा अॅलर्ट जारी करण्यात आल्यामुळे तणाव वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

