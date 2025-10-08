10 हजारांची नोट झाली एक रुपयाची, इराणने नोटांवरून हटवले चार शून्य

सामना ऑनलाईन
|

इराणमधील सरकारने ‘रियाल’ चलनातून 4 शून्य काढून टाकण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. वाढत्या महागाईमुळे आर्थिक व्यवहार सोपे करणे आणि बँक नोटांची कार्यक्षमता सुधारणे हा यामागील उद्देश आहे. या बदलामुळे 10,000 रियाल किमतीची वस्तू आता 1 रियालमध्ये मिळेल. जुने आणि नवीन रियाल दोन्ही चलन तीन वर्षांपर्यंत वापरात राहतील.

सध्या इराणची आर्थिक परिस्थिती फारच नाजूक आहे. इराणचे चलन ‘रियाल’ इतके कमकुवत झाले आहे की, ते आता कागदापेक्षाही स्वस्त झाले आहे. एक अमेरिकन डॉलरसाठी तब्बल 11,50,000 रियाल मोजावे लागतात. इराणी नागरिक 10,000 आणि 100000 च्या नोटा घेऊन लहान लहान खरेदी करत आहेत. छोट्या खरेदीसाठी नागरिकांना नोटांचे मोठे पुडके द्यावे लागत आहे. त्यामुळे गडबड उडत आहे. इराणमध्ये महागाईचा दर गेल्या अनेक वर्षांपासून 35 टक्क्यांच्या वर आहे. कधी 40 टक्के, तर कधी 50 टक्क्यांपर्यंतही पोहोचतो. इराणमध्ये आयात जास्त आणि निर्यात कमी असल्यामुळे चलनाचे मूल्य सातत्याने घसरत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

एक किलो सोनं, अठरा लाख कॅश देऊन घेतला घटस्फोट, दुग्घाभिषेक करुन घेत तरुणाने केले सेलिब्रेशन…

जगभरातील केंद्रीय बँकांची सोन्याला पसंती, ऑगस्ट महिन्यात 15 टन सोने खरेदी

‘यूपीआय’साठी आता ‘पिन’ टाकायची गरज नाही, चेहरा किंवा फिंगरप्रिंटने पेमेंट होणार

इस्रायली हल्ल्यात गाझा उद्ध्वस्त! हमासने पुकारलेल्या युद्धाला दोन वर्षे पूर्ण

रजोनिवृत्तीनंतर निरोगी राहण्यासाठी आहारात ‘या’ गोष्टींचा समावेश करायलाच हवा, वाचा

एके-630 डिफेन्स गन लष्कराच्या मदतीला, एका मिनिटात 3 हजार गोळ्या बंदुकीतून सुटणार

निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी खूशखबर, किमान पेन्शन 2500 रुपये!

फक्त दोन मिनिटे असा मसाज करुन बघा, चेहऱ्यावर येईल अनोखा ग्लो

स्टुडंट व्हिसामध्ये 45 टक्के घट, ट्रम्प यांच्या व्हिसा धोरणाचा हिंदुस्थानी विद्यार्थ्यांना फटका