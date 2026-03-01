Israel Iran War – अमेरिकन युद्धनौका ‘अब्राहम लिंकन’ वर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा; इराणचा मोठा दावा

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आता व्यापक रुप घेत असल्याचे दिसत आहे. इराणी माध्यमांनी आता असा दावा केला आहे की अमेरिकेच्या अब्राहम लिंकन या मोठ्या युद्धनौकेला बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा करत हल्ला करण्यात आला. ही युद्धनौका अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्यासाठी वापरली होती. त्यामुळे आता इराणने या युद्धनौकेलाच लक्ष्य केले आहे.
इराणची वृत्तसंस्था IRNA आणि IRGC कडून असा दावा करण्यात आला आहे की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चा भाग म्हणून इराणच्या सशस्त्र दलांनी अमेरिका-इस्रायली लक्ष्यांवर हल्ला केला. अमेरिकन विमानवाहू अब्राहम लिंकनला चार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले. मात्र, या दाव्याबाबत अमेरिकेकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.