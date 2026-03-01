Israel Iran War – अमेरिकन युद्धनौका ‘अब्राहम लिंकन’ वर बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा; इराणचा मोठा दावा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
MURMANSK REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2020: The Russian Navy's Project 22350 frigate Admiral Kasatonov arrives at its place of service in Severomorsk from the Baltic Sea. The frigate is enlisted in the division of missile launching vessels of the Russian Northern Fleet, the largest Russian Navy's squadron of surface ships. Lev Fedoseyev/TASS Ðîññèÿ. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü. Ôðåãàò ïðîåêòà 22350 "Àäìèðàë ôëîòà Êàñàòîíîâ" Ñåâåðíîãî ôëîòà ÐÔ, ïðèáûâøèé èç Áàëòèéñêà â Ñåâåðîìîðñê. Êîðàáëü çà÷èñëåí â ñîñòàâ äèâèçèè ðàêåòíûõ êîðàáëåé Ñåâåðíîãî ôëîòà ÐÔ - ñàìîãî êðóïíîãî ñîåäèíåíèÿ íàäâîäíûõ êîðàáëåé ÂÌÔ Ðîññèè. Ëåâ Ôåäîñååâ/ÒÀÑÑ

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध आता व्यापक रुप घेत असल्याचे दिसत आहे. इराणी माध्यमांनी आता असा दावा केला आहे की अमेरिकेच्या अब्राहम लिंकन या मोठ्या युद्धनौकेला बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा करत हल्ला करण्यात आला. ही युद्धनौका अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्यासाठी वापरली होती. त्यामुळे आता इराणने या युद्धनौकेलाच लक्ष्य केले आहे.

इराणची वृत्तसंस्था IRNA आणि IRGC कडून असा दावा करण्यात आला आहे की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चा भाग म्हणून इराणच्या सशस्त्र दलांनी अमेरिका-इस्रायली लक्ष्यांवर हल्ला केला. अमेरिकन विमानवाहू अब्राहम लिंकनला चार बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले. मात्र, या दाव्याबाबत अमेरिकेकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

X कडे वळलं संपूर्ण जग; वापराच्या बाबतीत फेसबुक-इन्स्टाला टाकलं मागे?

Israel Iran War – आखाती देशातील हवाई क्षेत्र बंद; विमान कंपन्यांच्या उत्पन्नाला फटका

मध्य पूर्वेतील तणावाचा फटका, 1 मार्च रोजी हिंदुस्थानी विमान कंपन्यांची 350 उड्डाणे रद्द

खामेनेईंचा मृत्यू ही निर्घृण हत्या, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याकडून अमेरिकेचा निषेध

Israel Iran War – युद्धाचा हिंदुस्थानलाही बसणार फटका; तेल, नैसर्गिक वायूंच्या किमती वाढणार, अर्थव्यवस्थेवर ताण येणार

उमरासाठी गेलेले महाराष्ट्रातील हजारो मुस्लिम बांधव सौदीत अडकल्याची भीती; अल्पसंख्यांक आयोगाकडून मदतीसाठी हालचाली सुरू

इराण-इस्रायल युद्धाचा हिंदुस्थानी तांदूळ निर्यातीला मोठा फटका; शिपमेंट अडकली, कोट्यवधींचे पेमेंट रखडण्याची भीती

Iran–Israel war : पुण्यातील ८४ विद्यार्थी दुबईत अडकले, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण

हिंदुस्थान युद्धाच्या बाजूने की शांततेच्या? सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी – अखिलेश यादव