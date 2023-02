भावा-बहिणीतील शारीरिक संबंध योग्य का अयोग्य? परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावरून गदारोळ

इंग्रजी भाषेच्या परीक्षेत विचारण्यात आलेल्या एका अश्लील प्रश्नामुळे गदारोळ झाला आहे. भावा-बहिणीतील शारीरिक संबंध योग्य का अयोग्य? असा प्रश्न विचारण्यात आल्याने सदर प्राध्यापकाविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

हा प्रकार पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथील कॉमसॅट्स विद्यापीठात घडला आहे. या विद्यापीठात घेतल्या गेलेल्या परीक्षेत एक प्रश्न असा होता, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. विद्यापीठाच्या इंग्रजीच्या पेपरमध्ये भावा-बहिणीतील शारीरिक संबंध योग्य का अयोग्य? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर आपले विचार प्रकट करण्यास सांगण्यात आलं होतं.

Breaking Barriers: @MinistryofST takes notice of an interesting Q pertains to *Sister-Brother Making Love in France* purportedly asked by COMSAT University in Pakistan. pic.twitter.com/boJEMzksLq

— Zahid Gishkori (@ZahidGishkori) February 20, 2023