Israel Hamas War – जगप्रसिद्ध FAUDA वेबसीरिजच्या क्रू मेंबरचा गाझामध्ये मृत्यू, हमासविरोधात लढत होता युद्ध

इस्रायल आणि हमासमधील युद्ध गेल्या सव्वा महिन्यापासून घनघोर युद्ध सुरू आहे. या युद्धात आतापर्यंत दोन्ही बाजुने 10 हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. यात लहान मुलांचाही समावेश आहे. याच युद्धात जगभरात गाजलेल्या FAUDA या वेबसीरिजच्या क्रू मेंबरचा मृत्यू झाला आहे. FAUDA वेबसीरिजच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

गाझा पट्टीमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामध्ये इस्रायलच्या नागरिकांसह बडे नेते आणि सेलिब्रिटीही सहभागी झाले आहेत. देशरक्षणासाठी त्यांनी बंदुक हाती घेतली आहे. FAUDA या वेबसीरिजच्या क्रू मेंबरसह कलाकारांचाही यात समावेश आहे. यापैकीच एक मातन मीर (Matan Meir) नावाच्या क्रू मेंबरचा गाझा पट्टीमध्ये हमासविरोधात लढताना मृत्यू झाला आहे.

FAUDA कुटुंबातील एक सदस्य मातन मीर यांचा गाझामध्ये युद्ध लढताना निधन झाले, अशी माहिती FAUDA वेबसीरिजच्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) अकाऊंटवरून देण्यात आली आहे. FAUDA मध्ये काम केलेले सर्व कलाकार आणि क्रू मेंबर कधीही न भरून येणाऱ्या या नुकसानामुळे दु:खी आहेत. आम्ही मातन मीरच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करतो. ईश्वर त्याच्या आत्म्याला शांती प्रदान करो, असेही यात पुढे म्हणण्यात आले आहे.

We are devastated to share that one of our Fauda family members, Matan Meir, was killed in action in Gaza. Matan was an integral crew member. The cast and crew are heartbroken by this tragic loss. We extend our condolences to Matan’s family and friends. May his soul rest in peace pic.twitter.com/kuaJ2gclGk

— Fauda Official (@FaudaOfficial) November 11, 2023