Israel Iran War – इराणला मोठा धक्का! इस्रायलचा स्ट्राइक, 3 वरिष्ठ कमांडरसह 15 सैनिक ठार

इस्रायलने मोठा हवाई हल्ला करत इराणला धक्का दिला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्समधील (IRGC) कुद्स फोर्सच्या वेपन्स ट्रान्सफर युनिटचे (युनिट 190) कमांडर बहनाम शाहरियारी यांना इस्रायलने ठार केले आहे. इस्रायलने इराणच्या गुप्तचर संस्थांच्या तीन वरिष्ठ सैन्य कमांडसह एकूण 15 सैनिक मारले आहेत. इराणच्या इस्फहान अण्विक केंद्रावरही इस्रायलने हल्ला केला आहे.

इस्रायल डिफेन्स फोर्स म्हणजे IDF ने या बाबत माहिती दिली आहे. IRGC मधील कुद्स फोर्सच्या वेपन्स ट्रान्सफर युनिटचे कमांडर बहनाम शाहरियारी पश्चिम इराणमध्ये केलेल्या हवाई हल्ल्यात ठार झाले आहेत, असे आयडीएफने म्हटले आहे.

🔴ELIMINATED: Behnam Shahriyari, commander of the Quds Force’s Weapons Transfer Unit in the IRGC, was eliminated in a precise IDF strike in western Iran.

Shahriyari was responsible for all weapons transfers from the Iranian regime to its proxies across the Middle East in order… pic.twitter.com/O9nEjuauuW

