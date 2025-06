इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धाचा भडका उडताच आकाशात विमानांचे ट्रॅफिक जॅम, जगभरातील एअरलाईन्सनी बदलले मार्ग

इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ला केला. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय हवाई मार्गात एकच खळबळ उडाली आहे. फ्लाईटरडार 24 ने एक व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. त्यानुसार हवाई मार्गावरचा आपला मार्ग बदलण्यासाठी विमानांचा गोंधळ उडाला आहे.

इराणवरून जाणाऱ्या विमानांनी आपले मार्ग बदलायला सुरूवात केली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक विमानांनी इराणच्या हद्दीतून बाहेर जायला सुरूवात केली आहे. युद्ध फक्त जमिनीशी संबंधित नसतं हे यातून दिसंत. याचा फरक आंतरराष्ट्री उड्डाणं आणि जागतिक वाहतूकीलाही पडतो.

मध्य पूर्वेत इराण आणि इस्रायलमुळे तणाव निर्माण झाला आहे. शुक्रवारी सकाळी ऑपरेशन रायजिंग लायनच्या माध्यमातून इस्रायलने इराणवर हवाई हल्ले केले आहेत. इस्रायलने या हल्ल्यात इराणची अण्वस्त्र निकामी केली आहेत.

