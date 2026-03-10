Israel Iran War – युद्धाच्या भडक्यात सोन्या-चांदीला झळाळी; सोने 2000 तर चांदी 10,000 ने वाढली

अमेरिका, इस्रायल- इराण युद्ध आता तीव्र झाले आहे. या युद्धाचा परिणाम कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू यांच्या किमतीवर होत त्या गगनाला भिडल्या आहेत. तसेच जगातील अनेक शेअर बाजार दबावाखाली आहेत. या सर्व घडामोडींचा परिणाम सोने-चांदीच्या किमतीवर होत आहे. युद्ध सुरू झाल्यानंतर सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली होती. मात्र, नफावसुलीमुळे पुन्हा एकदा सोने-चांदीच्या दरात घट होत, त्या पुन्हा मूळच्या किमतीवर स्थिरावल्या होत्या. आता युद्धाची तीव्रता वाढल्याने आणि कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्याने जागतिक अस्थिरता वाढली आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांनी उसळी घेतली आहे.
अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय सराफा बाजारात झालेल्या वाढीमुळे मंगळवारी सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणने शरणागती पत्करल्यानंतरच युद्ध संपण्याच्या जवळ येऊ शकते, असे सुचविलेल्यानंतर जागतिक अस्वस्थता वाढल्याने सोन्या-चांदीचे दर वधारले आहेत. मंगळवारी मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर सोने आणि चांदीच्या किमतीही झपाट्याने वाढल्या. एप्रिल २०२६ साठी MCX सोन्याचा वायदा १,४९२ रुपये किंवा १.१% वाढून १,६१,७९१ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला, तर मे २०२६ चा चांदीचा वायदा ११,१७९ रुपये किंवा ४% वाढून २,७८,३३९ रुपये प्रति किलो झाला. तथापि, व्यापारी भू-राजकीय घडामोडी, अमेरिकन डॉलरमधील हालचाली आणि जागतिक व्याजदरांभोवतीच्या अपेक्षांवर लक्ष ठेवत असल्याने सराफा बाजार अस्थिर राहिले आहेत.
जागतिक बाजारपेठेत, आशियाई व्यापाराच्या वेळेत स्पॉट सोन्याचा भाव सुमारे १% वाढून $५,१४५ प्रति औंस झाला. गुंतवणूकदारांनी मौल्यवान धातूंकडे गुंतवणूक वाढवल्याने स्पॉट चांदीचा भाव सुमारे ४% वाढून $८७.९ प्रति औंस झाला, ज्यामुळे सोन्यापेक्षा चांगली कामगिरी झाली. अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्यावर मौल्यवान धातूंना फायदा होतो, कारण त्यामुळे इतर चलने धारकांसाठी डॉलर-मूल्यांकित वस्तू स्वस्त होतात. त्याच वेळी, आखाती देशातील सततचा तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बाजारपेठा बदलत्या भू-राजकीय संकेतांना प्रतिसाद देत सोन्या-चांदीतही वाढ झाली आहे.
वायदे बाजारात दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास सोन्याच्या दरात 1,906 रुपयांनी वाढून 1,62,226 रुपयांवर व्यवहार करत होता. तर चांदीच्या दरात 10,120 रुपयांनी वाढून तो 2,77,280 वर व्यवहार करत होता. देशांतर्गत बाजारात, २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,६१,८२० रुपये होता, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव अनेक प्रमुख शहरांमध्ये प्रति १० ग्रॅम सुमारे १,४८,३४० रुपये होता. देशांतर्गत बाजारपेठेत चांदीचे दर सुमारे २,७९,९०० रुपये प्रति किलो इतके होते.