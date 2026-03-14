Israel Iran War – मोठा दिलासा! आखाती देशातून मुंबई- दिल्लीसाठी उड्डाणे सुरू होणार; इंडिगोची माहिती

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान एक दिलासादायक माहिती देण्यात आली आहे. आखाती देशातून दिल्ली आणि मुंबईला अनेक उड्डाणे चालवण्यात येणार आहेत. इंडिगो एअरलाइन्सने याबाबतची माहिती दिली आहे. आखाती देशातून मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि कोझिकोड (कालिकत) या शहरात विमानसेवा सुरू होणार आहेत. युएईमधील दुबई आणि अबू धाबी, सौदी अरेबियातील जेद्दाह, रियाध आणि मदीना आणि ओमानमधील मस्कत येथून हिंदुस्थानसाठी विमानसेवा सुरू होईल.

इंडिगो एअरलाइन्सने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, इंडिगोच्या विमानसेवा मध्य पूर्व आणि युरोपमधील निवडक मार्गांवर चालतील. आखाती देशात काही भागांमध्ये परिस्थिती सतत बदलत असल्याने एअरलाइन संबंधित अधिकाऱ्यांशी समन्वयाने काम करत आहे, जेणेकरून या प्रदेशात तसेच युरोपमधील निवडक मार्गांवर हळूहळू त्यांचे नेटवर्क पुन्हा सुरू करता येईल.

एअरलाइनने फ्लाइट्सची यादी देखील जारी केली आहे. यामध्ये १६ ते २८ मार्च २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या फ्लाइट्सचा समावेश आहे आणि बुकिंगसाठी उपलब्ध आहे. इंडिगोने ग्राहकांना काही गोष्टी लक्षात ठेवण्याची विनंती केली आहे, जसे की फ्लाइट वेळापत्रकांमध्ये अल्पावधीत बदल होऊ शकतो. ज्या ग्राहकांना पुष्टीकृत पीएनआर आहेत आणि ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे ते आमच्या ग्राहक संपर्क केंद्राशी +91 124 6173838 वर संपर्क साधू शकतात. या बदलत्या परिस्थितीत आमच्या ग्राहकांना पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. शिवाय, कंपनीने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये ग्राहकांच्या वचनबद्धतेबद्दल, संयमाबद्दल आणि समजुतीबद्दल कौतुक व्यक्त केले आहे.

