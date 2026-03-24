Israel Iran War – अमेरिकेने निर्बंध हटवले, इराणने तेलखरेदीची दिली ऑफर; हिंदुस्थानची महत्त्वाची अट

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे, कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलरच्यावर असून त्यात सतत वाढ होत आहे. सोमवारी कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल ११३ डॉलरवर पोहोचली होती. तथापि, ट्रम्प यांच्या पाच दिवसांच्या हल्ले न करण्याच्या घोषणेने त्याच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली.
मंगळवारी तेलाच्या किमती ३.३० टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल १०३ डॉलरवर पोहोचल्या. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी अमेरिकेने रशियन तेल आणि त्यानंतर इराणी तेलाच्या खरेदीवरील निर्बंध उठवले. समुद्रातून इराणी तेलाच्या खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे हिंदुस्थानसह अनेक देशांनी या तेलखरेदीची तयारी दर्शवली आहे.
अमेरिकेने दिलेल्या सवलतींनंतर, अनेक देशांना इराणचे तेल खरेदी करायचे आहे. इराणने हिंदुस्थानला इराणी तेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला असून हिंदुस्थाननेही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मात्र, हा व्यवहार भारतीय रुपयांमध्ये करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
रॉयटर्सच्या एका अहवालानुसार इराणने हिंदुस्थानला प्रीमियम दराने तेल खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, संकटाच्या काळात निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर, इराणी व्यापाऱ्यांनी भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना आयसीई ब्रेंटच्या तुलनेत प्रीमियम दराने इराणी तेल देऊ केले आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्यापासून, म्हणजेच मे २०१९ पासून हिंदुस्थानला इराणकडून तेल मिळालेले नाही.
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या ऊर्जा पुरवठ्यातील समस्यांमुळे हिंदुस्थानसह जगभरात तेलसंकट निर्माण झाले आहे. भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना इराणकडून तेल आणि एलपीजीची खरेदी वाढवण्यासाठी सुमारे एक महिन्याचा कालावधी आहे. अमेरिकेने निर्बंध उठवल्यानंतर भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी रशियाकडून लाखो बॅरल तेल खरेदी केले आहे.
हिंदुस्थानने इराणचे तेल खरेदी करण्यासाठी एक मोठी मागणी केली आहे. व्यापारी आणि इराणी राष्ट्रीय तेल कंपनी (NIOC) डॉलर्समध्ये पेमेंटची मागणी करत आहेत. मात्र, हिंदुस्थानने रुपयांमध्ये तेल खरेदी करण्याची मागणी केली आहे आणि काही इराणी व्यापारी रुपयांमध्ये पेमेंट स्वीकारण्यास तयार आहेत. हिंदुस्थान रशियासोबत डॉलर्सऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करतो. तसेच इराणनेही भारतीय रुपयांमध्ये व्यवहार करण्यास सहमती दिल्यास तो डॉलरसाठी धक्का ठरणार आहे.