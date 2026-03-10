Israel Iran War – युद्ध थांबले नाही तर ती जागतिक आपत्ती ठरेल; सौदी अरामकोच्या सीईओंनी दिला इशारा

अमेरिका, इस्रायल- इराण यांच्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धाबाबत सौदी अरेबियाची तेल कंपनी सौदी अरामकोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमीन नासेर यांनी गंभीर इशारा दिला आहे. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेले युद्ध सुरू राहिले तर त्याचा जागतिक तेल बाजारपेठेवर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतो. हे युद्ध जागतिक विनाशाची आपत्ती ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. आमची कंपनी ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु युद्ध आणि परिणामी पुरवठ्यातील अडचणींमुळे जागतिक तेल साठा गेल्या पाच वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्धादरम्यान, तेलाच्या किमती वाढत आहेत आणि आखातातील अनेक देशांनी तेल उत्पादनात लक्षणीय घट केली आहे. युद्धामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होत आहे आणि तेलाचे साठे पाच वर्षातील सर्वात कमी पातळीवर पोहोचले आहेत. नासेर म्हणाले की, सध्याच्या भू-राजकीय संकटात तेल पुरवठ्यात दीर्घकाळ अडचण राहिली तर साठा आणखी वेगाने कमी होईल. त्याचा जागतिक तेल बाजारपेठेवर गंभीर परिणाम होईलच, शिवाय संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसू शकतो.
त्यांनी विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित केले. हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक आहे, ज्यातून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जगभरात होतो. अतिरिक्त तेल उत्पादन क्षमतेचा मोठा भाग या प्रदेशात आहे, ज्यामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत जहाज वाहतूक पुन्हा सुरू करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. इराणवर अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या तणावाचा सामना आता अरब देशांना येणाऱ्या इराणी क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनच्या स्वरूपात करावा लागत आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या हल्ल्यांनंतर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि जागतिक तेल टंचाईची चिंता निर्माण झाली.
जगातील सर्वात मोठा तेल निर्यातदार असलेल्या सौदी अरामकोने आधीच त्यांच्या दोन प्रमुख तेल क्षेत्रांमध्ये उत्पादन कमी करण्यास सुरुवात केली आहे, जरी कपात आणि कोणत्या क्षेत्रांमध्ये त्याची संपूर्ण माहिती उघड केलेली नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्याने अरामकोच्या तेल निर्यातीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. अरामको त्यांच्या काही कच्च्या तेलाच्या जहाजांना यानबू बंदरात वळवत आहे, परंतु विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की होर्मुझमधून होणाऱ्या तेल पुरवठ्याची भरपाई करण्यासाठी हा मार्ग पुरेसा नाही. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर दबाव वाढला आहे. परिणामी, इंधनाच्या किमती दीर्घकाळापर्यंत उच्च राहण्याची शक्यता आहे.