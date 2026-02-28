मोठी बातमी – अमेरिका-इस्रायलचा इराणवर हल्ला; तेहरानमध्ये स्फोट, हवाई हल्ल्याचे सायरन वाजण्यास सुरुवात

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इस्रायलने अमेरिकेच्या मदतीने इराणवर हल्ला केला आहे. इराणची राजधानी तेहरानमध्ये शनिवारी सकाळी भीषण स्फोटांचे आवाज ऐकू आले असून शहरातील काही भागांमध्ये धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत. याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी इराणवर हल्ला केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला असून देशभर आणीबाणी घोषित केली आहे.

इस्रायलने शनिवारी इराणवर प्रतिबंधात्मक क्षेपणास्त्र हल्ला केला असून तेहरानमध्ये मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू आले आहेत. शहरातील काही भागांतून धुराचे लोट उठताना दिसत आहेत. इस्रायलने इराणच्या 30 ठिकाणांवर मर्यादीत स्वरुपाचे हल्ले केले आहेत.

दरम्यान, या हल्ल्यानंतर इराणने सर्वोच्त नेते अली खोमेनी यांनी सुरक्षित स्थळी हलवले आहे. तर दुसरीकडे इराणमधील स्फोटांनंतर इस्रायलमध्येही संभाव्य प्रत्युत्तराच्या भीतीने देशभर धोक्याचे सायरन वाजवण्यात आले असून, नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच तेल अवीववरून सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत.

स्थानिक माध्यमांच्या हवाल्याने ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, तेहरानमधील युनिव्हर्सिटी स्ट्रीट आणि जमहुरी भागात इस्रायलने अनेक क्षेपणास्त्र डागली आहेत. तसेच मध्य तेहरानमधील पास्तूर स्ट्रीटच्या परिसरातून धुराचे लोट निघताना दिसत आहेत. याचे व्हिडीओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून हल्ल्यानंतर लोक सैरावैरा धावताना दिसत आहेत.

दरम्यान, इराणवरील हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तराच्या भीतीने खबरदारीचा उपाय म्हणून इस्रायलमध्ये एअर रेड सायरन वाजवले आहेत. गेल्या काही मिनिटांत संपूर्ण इस्रायलमध्ये सायरन वाजवण्यात आले आहेत आणि सेल्युलर उपकरणांवर थेट सुरक्षित ठिकाणांच्या जवळ राहण्याबाबतचे ‘ॲडव्हान्स इन्स्ट्रक्शन अलर्ट’ देण्यात आले आहेत. इस्रायलच्या दिशेने क्षेपणास्त्रे डागली जाण्याच्या शक्यता असून त्यासाठी लोकांना तयार करण्याच्या उद्देशाने हा एक ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह अलर्ट’ आहे. आयडीएफ लोकांना सुरक्षित ठिकाणांच्या जवळ राहण्याची विनंती करत आहे, असे ट्विट इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

होळी 2 की 3 मार्चला; जाणून घ्या शास्त्र काय सांगते?

विधानसभेआधी ममता बॅनर्जींचा मास्टरस्ट्रोक! बाबुल, राजीव, मेनका आणि कोयल यांना दिली राज्यसभेची उमेदवारी

Mumbai News – सुरक्षा किट न वापरणं जीवावर बेतलं! चेंबूरमध्ये 6 व्या मजल्यावरून 6 कामगार पडले, एकाचा मृत्यू

पतियाळा लॉ युनिव्हर्सिटीमधून राजीव गांधींचे नाव हटवण्याचे प्रयत्न; शैक्षणिक परिषदेकडून ठराव मंजूर, काँग्रेसचा तीव्र विरोध

अजितदादांच्या संशयास्पद मृत्यूवर पार्थ पवार, सुनेत्रा पवार गप्प का? FIR साठी त्यांनी दबाव आणला पाहिजे – संजय राऊत

किरीट सोमय्या विरुद्ध इम्तियाज जलील वाद विकोपाला; 10 कोटींच्या मानहानीच्या नोटिसीला जलील यांचे जशास तसे उत्तर

स्वघोषित ‘विश्वगुरू’चा बुरखा फाटला; हिंदुस्थानच्या ‘हग्लोमसी’ला धक्का, ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी नेत्यांची स्तुती केल्यानंतर काँग्रेसची मोदींवर टीका

Pakistan Afghanistan War – शहबाज शरीफ, असीम मुनीर महान व्यक्ती; पाकिस्तानला उघड पाठिंबा देत ट्रम्प यांनी आगीत तेल ओतलं

मोदी-शहांनी केजरीवाल यांची माफी मागावी, दबावाखाली कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खटला दाखल करावा! – संजय राऊत