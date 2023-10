इस्रायल-पॅलेस्टाईनमध्ये युद्धाला सुरुवात, हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

पॅलेस्टाईनच्या हमास या दहशतवादी संघटनेने इस्रायलवर सुमारे 5 हजार क्षेपणास्त्रं डागली आहेत. या हल्ल्याने संतापलेल्या इस्रायलने युद्धाची घोषणा केली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी व्हिडीओ जारी करून युद्धाची अधिकृत घोषणा केली आहे. दरम्यान, इस्रायलमध्ये वास्तव्याला असलेल्या हिंदुस्थानी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

मिळालेल्या वृत्तानुसार, हमासने इस्रायलवर गाजातून हल्ले केले. 20 मिनिटांच्या अवधीत हमासने इस्रायलवर 5 हजार क्षेपणास्त्र डागली. हमासच्या सशस्त्र शाखेने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लडची घोषणा केली आहे. या हल्ल्यात चार जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या हल्ल्यानंतर चिडलेल्या इस्रायलनेही युद्धाची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी एक व्हिडीओ व्हायरल करून ही घोषणा केली आहे. आपण आता युद्धपरिस्थितीत आहोत. ही कोणतीही मोहीम किंवा ऑपरेशन नसून हे युद्ध आहे. आज सकाळी हमासने इस्रायलवर अचानक हल्ले केले. त्यामुळे आता शत्रुला या कृत्याची किंमत भोगावीच लागेल. आता आम्ही युद्ध पुकारत असून ते आम्हीच जिंकणार, असं नेतन्याहू यांचं म्हणणं आहे.

दरम्यान, इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या हिंदुस्थानी नागरिकांना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. नागरिकांनी सावध राहावं, गरज वाटल्यास जवळच्या दूतावासाशी संपर्क साधावा, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

Ambassador of Israel to India, Naor Gilon tweets, “Israel is under a combined attack from Gaza during the Jewish holiday. Both by rockets and ground infiltration of Hamas terrorists. The situation is not simple but Israel will prevail.” pic.twitter.com/KgBmre2d4x

