इस्रायलचा लेबनॉनवर हवाई हल्ला, हिजबुल्लाहच्या प्रमुख नेत्याचा खात्मा

सामना ऑनलाईन
|

मिडिल ईस्टमधील तणाव पुन्हा वाढला असून, इस्रायलने लेबनॉनच्या राजधानी बेरूतच्या दक्षिण उपनगरात हवाई हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात हिजबुल्लाहच्या चीफ ऑफ स्टाफ हैथम तबताबाई याचा खात्मा झाल्याचा दावा इस्रायलने केला आहे. हा हल्ला जूननंतर बेरूतवरील पहिला मोठा हवाई हल्ला असल्याचे सांगितले जाते. लेबनॉनच्या आरोग्य मंत्रालयानुसार, या हल्ल्यात पाच जण ठार आणि २५ जण जखमी झाले आहेत.

हैथम तबताबाई हा हिजबुल्लाहचा वरिष्ठ नेता आणि चीफ ऑफ स्टाफ होता. तो इब्राहिम अकील याचा उत्तराधिकारीही होता, ज्याचा सप्टेंबर २०२४ मध्ये इस्रायली हल्ल्यात खात्मा झाला होता. त्या हल्ल्यांमुळे हिजबुल्लाहचे अनेक वरिष्ठ नेते, ज्यात हसन नसरल्लाह याचाही समावेश होता, मारले गेले होते.

तबताबाई हा हिजबुल्लाह संघटनेच्या बहुतेक युनिट्सचे नेतृत्व करत होता. तबताबाई हा इस्रायलविरुद्ध युद्धासाठी तयारी करत होता. अमेरिकेने २०१६ मध्ये त्याला दहशतवादी घोषित केले असून, त्याला सिरिया आणि येमनमधील स्पेशल फोर्सेसचे नेतृत्व करणाऱ्या हिजबुल्लाहच्या असॉल्ट युनिटचे कमांडर म्हटले होते. अमेरिकेने त्याच्याबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी ५ लाख डॉलरांचे बक्षीस जाहीर केले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानच्या लेकींची कमाल, सलग दुसऱ्यांदा जिंकला कबड्डी विश्वचषक

धर्मेंद्र यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद, आदित्य ठाकरे यांनी वाहिली श्रद्धांजली

प्रारूप मतदार यादीतील गोंधळ हा स्पष्टपणे देशद्रोहाचा गुन्हा, याद्यांमध्ये बदल न झाल्यास रस्त्यावर उतरणार; आदित्य ठाकरेंचा इशारा

निवृत्त झाल्यावर माजी सरन्यायाधीश गवई यांनी सोडली ही सरकारी सुविधा, नवा आदर्श केला प्रस्थापित

भाजपने प्रामाणिकपणे निवडणूक लढवल्यास त्यांची एकही जागा येणार नाही, आदित्य ठाकरे यांचा घणाघात

ते दिलीपजींना मोठा भाऊ मानत होते… धर्मेंद्र यांच्या निधनावर सायरा बानो यांनी सांगितल्या खास आठवणी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, राज ठाकरेंसह प्रमुख नेत्यांनी बॉलीवूडच्या हीमॅनला वाहिली श्रद्धांजली

Mumbai News – घाटकोपरच्या पंतनगरमध्ये चाळीत आग, चार मुलांसह सहा जण जखमी

मुंबईत ‘पाताल लोक’ तयार करण्याचा प्लान – मुख्यमंत्री फडणवीस