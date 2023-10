Israel Palestine War – हमासच्या हल्ल्यात 22 अमेरिकन नागरिकांचा मृत्यू, बायडेन यांनी घेतला मोठा निर्णय

इस्त्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील हमास या दहशतवादी संघटनेत सुरू असलेल्या युद्धात 22 अमेरिकन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच हमासने ज्या 150 लोकांना ओलीस ठेवले आहे त्यामध्ये अमेरिकन नागरिकांचाही समावेश आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली.

इस्त्रायलवरील दहशतवादी हल्ले भयानगर असून संपूर्ण जगाने ते पाहिले आहेत. त्याविरोधात पावलं उचलायला पाहिजे. आम्ही परिस्थितीव लक्ष ठेऊन आहोत. हमासच्या हल्ल्यामध्ये आतापर्यंत 22 अमेरिकन नागरिक मारले गेले आहेत. तसेच त्यांच्या ताब्यात असलेल्यांमध्येही अमेरिक नागरिकांचा समावेश आहे, असे ट्विट अँटनी ब्लिंकन यांनी केले.

US Secretary of State Antony Blinken tweets, “The terrorist attacks against Israel are appalling, and the world should be revolted at what it’s seen. As we continue to closely monitor the situation, we sadly now know that at least 22 US citizens were killed & US citizens are… pic.twitter.com/oKcgwm7Yl7

— ANI (@ANI) October 12, 2023