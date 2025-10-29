नौदलाला बळ मिळणार, इस्त्रो लॉन्च करणार 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 उपग्रह

सामना ऑनलाईन
|

‘चांद्रयान-3’ मिशनच्या यशानंतर हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्था इस्त्रो आता बहुप्रतिक्षित CMS-03 सॅटेलाइट लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या रविवारी 2 नोव्हेंबरला हा सॅटेलाइट लॉन्च होणार आहे. इस्त्रो 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 सॅटेलाइट हा सर्वांत शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 या यानाने लॉन्च करणार आहे. CMS-03 हा नौदलासाठी खास विकसित केलेला उपग्रह आहे.

आंध्र प्रदेशातील श्री हरिकोटामधील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून लॉन्च केल्यानंतर हा सॅटेलाईट कम्युनिकेशनच्या भविष्याला नवी दिशा देणार आहे. यामुळे हिंदुस्थानची तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शक्ती वाढेल. देशातील कोट्यावधी नागरिकांच्या आयुष्यात डिजीटल क्रांती येईल.

CMS-03 हे नौदलासाठी एक वरदान ठरणार आहे. हा उपग्रह नौदल ऑपरेशन्स, हवाई संरक्षण आणि स्ट्रॅटेजिक कमांड कंट्रोलसाठी उपयुक्त ठरेल. सागरी देखरेख, टेहळणी, नेव्हिगेशन आणि हवामान देखरेख यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळे देशाच्या सागरी सुरक्षेला बळ मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, या उपग्रहामुळे दुर्गम भागात डिजिटल जाळे वाढवेल. यामुळे नागरी संस्थांनाही फायदा होईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तडीपारीची प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ मार्गी लावा, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांचे आदेश

Ratnagiri News – एका दमात 120 फूट खोल समुद्रात झेपावली, चिपळूणच्या जलकन्येचा जगात डंका

लातूररोड रेल्वे स्थानकावर अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

नितीश कुमार यांचा रिमोट कंट्रोल भाजपच्या हाती, बिहारच्या सभेत राहुल गांधी यांचा घणाघात

Latur News – लातूर जिल्ह्यातील 60 महसूल मंडळापैकी 29 महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी

Photo – राष्ट्रपती मुर्मू यांची राफेल भरारी

हेलिकॉप्टर दादाची रिल झाली व्हायरल, कर्नाटकातील हरवलेल्या मनोरुग्ण तरुणाचा लागला शोध

800 किलो वजन… आहारात खातो काजू, बदाम, ग्रॅनोला; ‘या’ रेड्याच्या किमतीत मुंबईजवळ येईल एक घर

टिटवाळ्यातील रायते नदीत दोन तरुण बुडाले