नौदलाला बळ मिळणार, इस्त्रो लॉन्च करणार 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 उपग्रह

‘चांद्रयान-3’ मिशनच्या यशानंतर हिंदुस्थानची अंतराळ संशोधन संस्था इस्त्रो आता बहुप्रतिक्षित CMS-03 सॅटेलाइट लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. येत्या रविवारी 2 नोव्हेंबरला हा सॅटेलाइट लॉन्च होणार आहे. इस्त्रो 4400 किलोचा सर्वाधिक वजनदार CMS-03 सॅटेलाइट हा सर्वांत शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 या यानाने लॉन्च करणार आहे. CMS-03 हा नौदलासाठी खास विकसित केलेला उपग्रह आहे.
आंध्र प्रदेशातील श्री हरिकोटामधील सतीश धवन अंतराळ केंद्रातून लॉन्च केल्यानंतर हा सॅटेलाईट कम्युनिकेशनच्या भविष्याला नवी दिशा देणार आहे. यामुळे हिंदुस्थानची तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शक्ती वाढेल. देशातील कोट्यावधी नागरिकांच्या आयुष्यात डिजीटल क्रांती येईल.
CMS-03 हे नौदलासाठी एक वरदान ठरणार आहे. हा उपग्रह नौदल ऑपरेशन्स, हवाई संरक्षण आणि स्ट्रॅटेजिक कमांड कंट्रोलसाठी उपयुक्त ठरेल. सागरी देखरेख, टेहळणी, नेव्हिगेशन आणि हवामान देखरेख यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळे देशाच्या सागरी सुरक्षेला बळ मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, या उपग्रहामुळे दुर्गम भागात डिजिटल जाळे वाढवेल. यामुळे नागरी संस्थांनाही फायदा होईल.