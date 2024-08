ISRO ची यशस्वी झेप, EOS-08 या पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाचे प्रक्षेपण

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ने शुक्रवारी सकाळी 9.17 वाजता आंध्र प्रदेशमधील श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन अतंराळ क्रेंद्रातून SSLV (स्मॉल सेटलाइट लाँच व्हेइकल) च्या तिसऱ्या आणि अंतिम विकासात्मक EOS – 08चे यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले.

ISRO ने अध्यक्ष एस. सोमनाथ यांनी याबाबत माहिती देत SSLV प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची घोषणा केली आहे. या प्रेक्षपणामुळे इस्त्रो तंत्रज्ञान उद्योगाकडे प्रगतीचे पाऊल टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

SSLV-D3/EOS-08 Mission:

✅The third developmental flight of SSLV is successful. The SSLV-D3 🚀placed EOS-08 🛰️ precisely into the orbit.

🔹This marks the successful completion of ISRO/DOS’s SSLV Development Project.

🔸 With technology transfer, the Indian industry and…

— ISRO (@isro) August 16, 2024