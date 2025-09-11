ISSF World Cup Shooting Championship – दिव्या अंतिम फेरीच्या शर्यतीत कायम

सामना ऑनलाईन
|

आयएसएसएफ विश्वचषक नेमबाजी स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी महिलांच्या 25 मीटर पिस्टल प्रीसिजन स्टेजमध्ये हिंदुस्थानच्या दिव्या टी.एस. हिने स्थिर खेळ करीत अव्वल आठमध्ये स्थान टिकवून ठेवत अंतिम फेरीच्या शर्यतीत आपली दावेदारी कायम ठेवली आहे. मात्र हिंदुस्थानच्या सम्राट राणाला पुरुष 10 मीटर एअर पिस्टल स्पर्धेची फायनल गाठण्यात ‘इनर 10 एस’च्या आधारावर पराभव पत्करावा लागला. उद्या (11 सप्टेंबर) होणाऱ्या रॅपिड फायर स्टेजनंतर अंतिम फेरीतील चित्र स्पष्ट होणार आहे.

एपीएम पात्रतेत राणाने 582-20 एक्स असा स्कोअर नोंदविला. त्याने सहा शॉट्समध्ये 96, 98, 92, 95, 99 आणि 97 असे गुण मिळविले होते, मात्र इराणच्या वाहिद गोलखंडनने 582-25 एक्स मारत आठव्या स्थानावर झेप घेतली आणि इनर 10 एसमध्ये फक्त 5 ने राणा पिछाडीवर पडला. त्यामुळे तो दहाव्या स्थानी राहिला.

इतर हिंदुस्थानी खेळाडूंमध्ये अमित शर्मा 576-18 एक्स(97, 96, 97, 93, 98, 95) सह 28 व्या स्थानी, तर निशांत रावत 568-11 एक्स (97, 97, 95, 91, 92, 96) सह 42 व्या स्थानी राहिले. अंतिम फेरीत चीनच्या आशियाई विजेत्या काई हूने 242.3 गुणांसह सुवर्णपदक जिंकले. 2025 मधील हे त्याचे पाचवे वरिष्ठ सुवर्णपदक ठरले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मध्य रेल्वेवर 5 महिन्यांत 17 लाख अनधिकृत प्रवासी पकडले!

Women’s Hockey Asia Cup – हिंदुस्थानचा कोरियावर दमदार विजय

World Boxing Championship – नूपुरचे पहिले पदक पक्के

सफर-ए-यूएई – बांगलादेश विरुद्ध टिंगटाँग!

युवा खेळाडूंना सिद्ध करण्याची सुवर्णसंधी; दक्षिण विरुद्ध मध्य विभागात दुलीप करंडकाची अंतिम झुंज आजपासून

फुटबॉल वर्ल्ड कप युरोपियन पात्रता फेरी; एम्बाप्पे, रोनाल्डो ठरले संकटमोचक, इंग्लंडचाही सर्बियावर दणदणीत विजय

आणखी एक फायनल अहमदाबादेत, आगामी टी-20 वर्ल्ड कपमध्येही मोदी स्टेडियमलाच झुकते माप

Asia Cup 2025 – हिंदुस्थानसमोर सारे पाणीकम – अश्विनचा दावा 

आरसीएफ, तारापूर गॅस गळतीची हायकोर्टाकडून दखल,सरकारला नोटीस