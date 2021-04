परिस्थिती गंभीर! अखेर दिल्लीत 6 दिवसांचा कडक लॉकडाउन

कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्याकरता हाताबाहेर जाऊ लागलेल्या परिस्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी दिल्लीत अखेर लॉकडाउनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा लॉकडाउन 6 दिवसांकरिता लावण्यात आला असून आज म्हणजचे सोमवारी रात्री 10 वाजल्यापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येईल अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, या सहा दिवसांच्या काळात केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू असतील असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

It has been decided to impose a lockdown in Delhi, from 10 pm tonight to 6 am next Monday (26th April): Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/hBB2qXpxpM

— ANI (@ANI) April 19, 2021