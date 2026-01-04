गरजू लोकांपर्यंत न्याय पोहोचणं गरजेचे, सरन्यायाधीश सूर्य कांत याचे प्रतिपादन

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी शनिवारी सांगितले की, न्यायव्यवस्थेत सहानुभूती असणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण हीच गोष्ट न्याय्य समाज आणि अन्याय्य समाज यांच्यातील मूलभूत फरक निर्माण करते. न्याय सर्वाधिक त्या लोकांपर्यंत आणि समुदायांपर्यंत पोहोचला पाहिजे ज्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पटणा येथील चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. आपल्या भाषणात त्यांनी तरुण वकिलांना सांगितले की करिअरमध्ये मेहनत आणि उत्साह असणे गरजेचे आहे, पण त्याच्या नावाखाली संवेदनशीलता आणि नैतिक मूल्ये हरवू नयेत.
पाटण्यातील कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अनेक तरुण वकिलांचा उल्लेख करताना सांगितले की अनेकांना वाटते की यश प्राप्त करण्यासाठी काम, नियम आणि अपेक्षा यांना पूर्णतः वाहून घेणे आवश्यक आहे. काही काळासाठी हे बरोबर असले, तरी या धडपडीत मनातील संवेदनशीलता नाहीशी होता कामा नये. जर कायदा जीवनाच्या प्रत्येक भागावर इतका हावी झाला की माणूसच हरवला, तर खरी न्यायप्रक्रिया चालवण्यासाठी आवश्यक असलेले आकलन आणि सहानुभूती नष्ट होऊ शकते. त्यांनी असेही म्हटले की आपल्या न्यायव्यवस्थेत याच सहानुभूतीमुळे न्यायपूर्ण समाज अन्यायपूर्ण समाजापासून वेगळा ओळखला जातो.
प्रधान न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी पदवीधर होत असलेल्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले की तुम्ही इथून बाहेर पडताना हे लक्षात ठेवा की कायदा केवळ त्यांच्यासाठी नाही जे त्याचा खर्च परवडवू शकतात, तर त्यांच्यासाठीही आहे ज्यांना त्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. तुमच्यावर ही जबाबदारी आहे की तुमच्या ज्ञान आणि क्षमतांचा उपयोग समाजातील लोकांच्या हितासाठी करावा. त्यांनी पुढे म्हटले की प्रश्न हा नाही की तुम्ही कायदा शिकलात का नाही, तर प्रश्न हा आहे की तुम्ही कायद्याला अधिक चांगले बनवण्यासाठी आणि न्यायाची दिशा त्या समुदायांकडे वळवण्यासाठी किती तयार आहात ज्यांना त्याची सर्वाधिक गरज आहे. बिहारच्या परंपरेचा गौरव करताना त्यांनी म्हटले की ही भूमी तर्कशास्त्रज्ञ, न्यायशास्त्रातील महान विचारवंतांची भूमी आहे आणि दीर्घकाळापासून नीति, तर्क आणि न्याय यांचा संगम राहिली आहे.