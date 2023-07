स्कॅम…स्कॅम…स्कॅम! आदित्य ठाकरेंनी लिहिलेल्या पत्राला 15 दिवसानंतरही उत्तर नाही

महापालिकेच्या केंद्रीय खरेदी विभागाकडून स्ट्रीट फर्निचर उभारणीच्या निविदेत घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप शिवसेना ( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) नेते आणि युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या संदर्भात वारंवार जाब विचारूनही मुंबई महापालिकेचे प्रशासन योग्य ती उत्तरे द्यायला तयार नाही. महापालिकेतर्फे देण्यात आलेली उत्तरे ही गोलमाल उत्तरे असून, आदित्य ठाकरे यांनी या घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना पत्र लिहिलं होतं. 1 जुलै 2023 रोजी लिहिलेल्या या पत्रामध्ये त्यांनी आयुक्तांकडे ठोस उत्तरे देण्याची मागणी केली होती. या पत्राला 15 दिवस पूर्ण झाले तरीही उत्तर मिळालेलं नाही. आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली आहे.

It’s been 15 days to this letter about street furniture, and our morcha on the @mybmc that is being run by the corrupt Mindhe-BJP sarkar contractors.

No response.

Proves that like the road works, the street furniture work is a scam, scam, scam. pic.twitter.com/O5yIwPebuG

