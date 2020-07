देशाच्या सुरक्षेबाबत बोलणारे संरक्षण समितीच्या बैठकांनाच गैरहजर, जे.पी. नड्डा यांचा राहुल गांधींवर पलटवार

गलवान खोऱ्यातील संघर्षावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप- प्रत्यारोप सुरूच आहेत. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या चीन संदर्भातील भूमिकेबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या राहुल गांधी यांच्यावर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी देशाच्या सुरक्षेबाबत बोलणारे संरक्षण समितीच्या बैठकांनाच गैरहजर असतात, असा पलटवार केला आहे.

Rahul Gandhi belongs to that glorious dynastic tradition where as far as defence is concerned, committees don’t matter, only commissions do.

Congress has many deserving members who understand parliamentary matters but one dynasty will never let such leaders grow. Really sad.

— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 6, 2020