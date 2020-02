अल्पवयीन बहिणीसोबत TikTok व्हिडीओ काढल्याने तरुणाची नग्न धिंड, व्हिडीओ व्हायरल

बॉलिवूडची गाणी, डायलॉगवर छोटे व्हिडीओ बनवून शेअर करण्यासाठी सध्या TikTok हे अॅप तरुण वापरतात. अल्पावधीत या अॅपने लोकप्रियता मिळवली असून तरुण पिढी यावर पडून असते. याच टिकटॉकवर 14 वर्षीय बहिणीसोबत व्हिडीओ काढला म्हणून राजस्थानमधील जयपूर येथे एका तरुणाची नग्न धिंड काढण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नग्न धिंडीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

राजस्थानमधील जयपूर शहरातील जवाहर नगर भागातील हा प्रकार असून तरुणाने शेजारी राहणाऱ्या एका 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीसोबत व्हिडीओ तयार केला. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मुलीच्या घरच्यांनी रागाच्या भरात तरुणाला कमरेच्या पट्ट्याने मारहाण केली. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी मुलाचे कपडे काढले आणि त्याची नग्न धिंड काढली. याचा व्हिडीओही त्यांनी व्हायरल केला.

या प्रकरणी अतिरिक्त पोलिस उपायुक्त मनोज चौधरी यांनी सांगितले की, ज्या तरुणाला मारहाण झाली त्याने गावातील एका 14 वर्षीय मुलीसोबत व्हिडीओ शूट करून टिकटॉकवर अपलोड केला होता. व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी तरुणाला मारहाण केली. त्यानंतर त्याला जबरदस्तीने कपडे उतरवण्यास सांगितले.

Rajasthan: Youth paraded naked for shooting video with 14-yr-old girl in Jaipur&uploading it on TikTok. Additional DCP Manoj Choudhary says, “After video went viral, girl’s father made youth take off clothes&beat him up. Girl has lodged FIR against youth under POCSO&SC/ST Acts”. pic.twitter.com/wGIvHVDyDJ

— ANI (@ANI) February 10, 2020