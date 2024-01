आसाममध्ये जयराम रमेश यांच्या गाडीवर हल्ला; भाजपने हल्ला केल्याचा काँग्रेसचा आरोप

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली भारत जोडो न्याय यात्रेचा चौथा दिवस असून, आसाममधील बिस्वंथ जिल्ह्यातून सोनितपूरमार्गे नागाव असा प्रवास सुरू आहे. जुमुगुरिहाट, सुनीतपूर भागात भाजपचा कार्यक्रम सुरू होता. यादरम्यान काँग्रसचे सचिव जयराम रमेश यांची गाडी तेथून जात असताना, जमावाने हातात भाजपचे झेंडे घेऊन रमेश यांच्या गाडीला घेरून भारत न्याय जोडो यात्रे विरोधात घोषणा दिल्या.

या घटनेचा व्हिडीओ जयराम रमेश यांनी आपल्या “X” हँडलवरून शेअर केला आहे. सुनीतपूर येथे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या गाडीवर हल्ला केला असा आरोप काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला. हल्लेखोरांनी गाडीच्या विंडशील्डवरील भारत जोडो न्याय यात्रेचे स्टिकर्स फाडून गाडीवर पाणी फेकत, भारत जोडो न्याय यात्रे विरोधी घोषणाबाजी केली असेही त्यांनी म्हटले.

My vehicle was attacked a few minutes ago at Jumugurihat, Sunitpur by an unruly BJP crowd who also tore off the Bharat Jodo Nyay Yatra stickers from the windshield. They threw water and shouted anti-BJNY slogans. But we kept our composure, waved to the hooligans and sped away.… pic.twitter.com/IabpNa598P

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 21, 2024