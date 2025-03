पॉपकॉर्ननंतर आता डोनट्सवर GST; जयराम रमेश यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

काँग्रेसने पुन्हा एकदा मोदी सरकारच्या जीएसटी धोरणावर हल्लाबोल केला आहे. सिंगापूर डोनट्स साखळीवर 100 कोटी रुपयांच्या कर नोटीसनंतर, काँग्रेसने याला जीएसटीआयटीसचे आणखी एक उदाहरण म्हटले आहे. काँग्रेसने यापूर्वी पॉपकॉर्नवरील वेगवेगळ्या जीएसटी दरांवरून सरकारवर टीका केली होती. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारच्या जीएसटी धोरणावर टीका केली आहे.

रमेश यांनी एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत लिहिले की, पॉपकॉर्ननंतर आता डोनट्सवरही जीएसटीचा परिणाम होत आहे. मॅड ओव्हर डोनट्सला 100 कोटी रुपयांच्या कर नोटीसचा सामना करावा लागत आहे, डोनट्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या या ब्रँडवर त्यांच्या व्यवसायाचे चुकीचे वर्गीकरण केल्याचा आणि डोनट्सवर 5% जीएसटी (रेस्टॉरंट सेवा म्हणून संबोधून) भरल्याचा आरोप आहे. बेकरी उत्पादनांवर 18% कर आकारला जातो. हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. याबाबत जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

After popcorns, it is now the turn of donuts to get afflicted by GSTitis. Mad Over Donuts is facing a Rs 100 crore tax notice for allegedly misclassifying its business and paying tax of 5% on its donuts (claiming it is a restaurant service) as opposed to 18% on bakery items. The…

