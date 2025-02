इतिहासाची मोडतोड आणि काँग्रेस बदनामी योजना म्हणजेच पंतप्रधान मोदींचे भाषण; काँग्रेसचा हल्लाबोल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राज्य सभेत सुमारे 90 मिनिटांचे भाषण केले. पंतप्रधान मोदी यांचे राज्यसभेतील भाषण म्हणजे त्यांच्या प्रचारसभेतील भाषणासारखेच होते. संसदेच भाषण करण्याचा दर्जा त्यांनी राखला नाही. इतिहासाची मोडतोड आणि काँग्रेसची बननामी यासाठीच त्यांनी हे भाषण केले. त्यांचे भाषण हे निवडणुकीचे भाषण होते, अशा शब्दांत काँग्रेसने पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणावर टीका केली आहे. संसदेत पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात रेटून खोटे बोलत काँग्रेसची बदनमी केली, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

#WATCH | Delhi: On PM Modi’s speech in Rajya Sabha today, Congress MP Jairam Ramesh says, ” In the 90 minutes speech…he kept distorting the history and targeted and insulted Congress…it was an election speech, he kept speaking like the way he speaks in public rallies…” pic.twitter.com/EZiyBSSbMT

