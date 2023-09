संसदेत ‘जवान’ चित्रपट दाखवणार का? जयराम रमेश यांचा मोदी सरकारला सवाल

नव्या संसदेत नुकताच प्रदर्शित झालेल्या जवान या चित्रपटाचं प्रक्षेपण करण्याची हिंमत आहे का, असा सवाल काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारला केला आहे. आपल्या ट्विटर हँडलवरून ट्वीट करत हा प्रश्न विचारला आहे.

नवीन संसदेत काही दिवसांपूर्वी गदर 2 हा चित्रपट दाखवण्यात आला होता. त्यावरून जयराम रमेश यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, नवीन संसद भवनात काही दिवसांपूर्वी गदर 2 दाखवला होता, आता जवानचं स्क्रीनिंग दाखवण्याची हिंमत मोदी सरकारमध्ये आहे का, असा सवाल जयराम रमेश यांनी केला आहे.

नेटकऱ्यांनी त्यांच्या या प्रश्नावर संमिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

Gadar-2 was shown in the new Parliament building a few days back. Will the Modi Sarkar have the courage to screen Jawan as well?

नए संसद भवन में कुछ दिन पहले गदर-2 दिखाया गया था। क्या मोदी सरकार में जवान की भी स्क्रीनिंग कराने की हिम्मत है?

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 9, 2023