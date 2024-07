पंतप्रधान आणि शिक्षणमंत्री असंवेदनशील; NEET-UG काऊन्सलिंग स्थगितीवरून जयराम रमेश यांचा निशाणा

नीट-यूजी प्रकरणात मोठी अपडेट आली असून पुढील सूचना मिळेपर्यंत काऊन्सलिंग स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे एबीबीएस आणि बीडीएस अंडरग्रॅऐज्यूएट मेडिकल कोर्सेसची प्रवेश प्रक्रिया सुरू राहणार नाही. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू 8 जुलैला यावर सुनावणी होईल. आता यावरून विरोधकही आक्रमक झाले असून प्रकरणात मोठी अपडेट आली काऊन्सलिंग स्थगितीवरून काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी पंतप्रधान आणि शिक्षकमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे.

काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी नीट-यूजी काऊन्सलिंग स्थगितीच्या निर्णयानंतर एक्स अकाऊंटवर एक पोस्ट केली. ‘नीट-यूजीचे प्रकरण दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. यातूनच पंतप्रधा आणि त्याचे बायोलॉजीकल शिक्षणमंत्री हे किती अकार्यक्षण आणि असंवेदनशील आहेत हे स्पष्ट होते. आपल्या लाखो तरुणांचे भविष्य त्यांच्या हातात अजिबात सुरक्षित नाही’, अशी टीका जयराम रमेश यांनी केली.

The whole NEET-UG issue is getting worse by the day. The non-biological PM and his biological Education Minister are adding further proof to their demonstrated incompetence and insensitivity. The future of lakhs of our youth is simply unsafe in their hands pic.twitter.com/SIBcvZO4J7

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 6, 2024