जळगावात पपईने भरलेला ट्रक पलटून भीषण अपघात, 15 मजुरांचा मृत्यू

जळगावात एका भीषण अपघातात 15 मजुरांचा मृत्यू झाला आहे. जळगावातील यावल तालुक्यात किनगावनजीक पपईने भरलेला ट्रक उलटल्याने हा अपघात झाला.

ही दुर्घटना रविवारी रात्री 2 वाजण्याच्या सुमाराला घडली. पपई घेऊन जाणाऱ्या ट्रक चालकाचं नियंत्रण सुटल्याने ट्रक पलटला. त्यामुळे ट्रकमध्ये बसलेले मजूर ट्रकखाली चिरडले गेले आणि मृत्युमुखी पडले.

Maharashtra: 15 people died, two injured after a vehicle overturned near Kingaon village in Yawal taluka of Jalgaon district last night. More details awaited.

— ANI (@ANI) February 15, 2021