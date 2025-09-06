Jalna Honor Killing – बदनापूर तालुक्यात दावलवाडीत बापाने लेकीला संपवले, गळफास घेतल्याचा रचला बनाव

सामना ऑनलाईन
|

मुलीचे एका मुलासोबत असलेल्या प्रेमप्रकरणामुळे संतापलेल्या बापाने स्वतःच्या मुलीचा गळा दाबून खून केला. खून पचवण्यासाठी तिच्या गळ्याला दोरी बांधून लोखंडी अँगलला लटकवले. पण पोलिसांच्या तपासात बापानेच खून केल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी बापाला अटक केली आहे. ही घटना जालना जिल्ह्यातील बदनापूर तालुक्यातील दावलवाडी येथे 5 सप्टेंबर रोजी उघडकीस आली. या घटनेने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

बदनापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक संतोष कुकलारे हे रात्रीच्या गस्तीवर असताना त्यांना माहिती मिळाली की, दावलवाडी गावांमधील हरी बाबुराव जोगदंड यांच्या मुलीने गळफास घेतला आहे. माहितीवरून पोलीस उपनिरीक्षक संतोष कुकलारे हे पोलीस स्टाफ सह घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. सदर मुलीने आत्महत्या केली नसून काहीतरी घातपात झाला आहे, असे त्यांना दिसून आले. यावरून पोलीस निरीक्षक एम. टी. सुरवसे यांनी तत्काळ सूत्र हाती घेऊन खोलात जाऊन तपास केला. मुलीचे वडिलांच्या इच्छे विरुद्ध एका मुलासोबत प्रेमप्रकरण असल्याने त्याचा अपमान सर्व समाजात झाला. यामुळे बापानेच स्वतःच्या मुलीचा गळा दाबून खून केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच खून पचविण्यासाठी मुलीच्या गळ्याला दोरी बांधून लोखंडी अँगलला लटकवले होते.

मुलीचा मृतदेह बदनापूर ग्रामीण रुग्णालय येथे घेऊन जाऊन त्याची शवविच्छेदन केले. त्यामध्ये मुलीचा गळा दाबून खून केल्याचे दिसून आले. पोलीस निरीक्षक सुरवसे यानी प्राथमिक चौकशी केली.मृत मुलीचे वडील हरी बाबुराव जोगदंड यांनी मुलीच्या प्रेम प्रकरणातून तिचा गळा दाबून खून केल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आरोपीस ताब्यात घेतले आणि बदनापूर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल केला. पुढील तपास सहायक पोलीस निरीक्षक करेवार हया करत आहेत.

सदरची कारवाई ही पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल, अप्पर पोलीस अधीक्षक आयूष नोपानी याचे मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक एम. टी. सुरवसे, सहायक पोलीस निरीक्षक स्नेहा कारेवांड,सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अविनाश राठोड, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष कुकलारे, पो कॉ. आधार भिसे, पो कॉ. दीपक कराढ,पो कॉ.विकास घाडगे,पो कॉ.पूनंसिंग गोलवाल,पो कॉ. एस. जे. तडवी,पो कॉ.पिल्लेवाड,
पो कॉ. सानप यांनी केली आहे.

